Un Winnipégois crée un guide en ligne pour les nouveaux arrivants

Un article de Raphaëlle Laverdière

Le site Internet créé par Kyle Bazylo vise à être une boîte à outils pouvant autant servir à planifier un séjour de travail ou d’études qu’une installation permanente. Il contient des informations qui s'étendent du marché immobilier aux vêtements d'hiver.

Le résident de Winnipeg estime qu'il existe beaucoup de ressources pour les nouveaux arrivants dans des villes plus peuplées, comme Vancouver, Montréal ou Calgary.

D’après lui, il y a un manque de contenu spécifique sur la capitale manitobaine, notamment sur le marché de l'emploi, les quartiers où il fait bon vivre ou encore le coût de la vie.

L’arrivée de nombreux réfugiés fuyant la guerre en Ukraine a été le principal élément déclencheur du projet, explique Kyle Bazylo, qui est concepteur de sites Internet depuis plus de 15 ans. Il s'agit de sa première initiative en lien avec l'immigration.

Il dit avoir été sensibilisé à la réalité des migrants en entendant les témoignages d'amis ayant hébergé des familles ukrainiennes à leur arrivée dans la province.

Ces gens ne savent pas à quoi s’attendre en venant ici, ils migrent à l’aveugle. C’est difficile de se mettre à leur place , estime-t-il.

Actif dans des communautés virtuelles comme Reddit, Kyle Bazylo constate que de nombreuses questions brûlent autant les lèvres des futurs immigrants que celles des Canadiens d’autres provinces : C'est comment, l’hiver [au Manitoba]? Quels vêtements devrais-je porter pour l’hiver? Où devrais-je habiter? Il est comment, ce quartier?

« Il y a une foule de raisons pour lesquelles les gens viennent à Winnipeg », ajout Kyle Bazylo.

Le guide visait au départ les migrants venus de l'étranger. Maintenant, il offre des articles s’adressant aux habitants d'autres provinces ainsi qu’aux étudiants qui envisagent de s'inscrire dans l’une des universités de Winnipeg.

Kyle Bazylo a lancé un site Internet d'information pour aider les gens qui veulent s'installer à Winnipeg. Photo : Kyle Bazylo

Le créateur du site estime qu’il y a consacré quatre à cinq mois de travail à son propre compte.

Le site n’est pour l’instant qu’en anglais et compte peu d’information sur les services et les organisations francophones de la ville. Winnipeg est l’une des villes les plus diverses au Canada, ajoute-t-il. L’un de mes projets est de traduire le site en différentes langues.

Kyle Bazylo précise par ailleurs que, lorsque le site pourra générer des profits grâce aux publicités, ces derniers seront versés à des organismes de charité du coin, comme Immigrant Centre Manitoba et Christmas Cheer Board. Depuis sa mise en ligne à la mi-novembre, le site Internet de Kyle Bazylo aurait été visité autour de 2800 fois, d’après lui.

Des initiatives citoyennes

En 2017, un autre Winnipégois avait lancé un site semblable en français, pour raconter de quelle façon s'est passée son arrivée au Manitoba. Le site Internet n’existe plus, mais le groupe Facebook qui y est associé, qui a pour nom Procédures d’immigration au Manitoba, compte aujourd’hui plus de 144 000 membres. On retrouve également quelques chaînes YouTube et blogues en français tel que Cups of English Tea.

Le consultant en immigration Arisnel Mésidor salue ce genre d’initiative bénévole : C’est utile. C’est une bonne chose. Ça démontre qu’on a des citoyens engagés [...] qui veulent mettre leur expérience à la disposition des autres.

Arisnel Mésidor ajoute cependant qu’il est important de varier ses sources d’informations lorsqu’on effectue des recherches sur les procédures légales d’immigration. Il ne faut pas miser là-dessus seulement. C’est une bonne pratique de vérifier plusieurs sites. [...] Il faut faire des comparaisons , conseille-t-il.

À cet égard, des ressources professionnelles en immigration, telles que des firmes de consultation privées et des organismes comme le Conseil de développement des municipalités bilingues du Manitoba ou encore l'Accueil francophone, offrent des services en français.