Les étudiants du Collège Boréal se lancent dans la construction d’une minimaison

Depuis la rentrée automnale, les étudiants du Collège Boréal travaillent sur un projet de taille, soit la construction d’une minimaison adaptée « à la vie et aux conditions climatiques dans la région de Sudbury », explique Sabine Bouchard, gestionnaire de la recherche et de l’innovation au Collège Boréal.

Ce projet, qui s’étend sur une période de trois ans, entend vérifier s’il [...] est possible de dessiner et de créer un plan d’une minimaison qui va être adaptée à la vie [...] et aux conditions climatiques dans la région de Sudbury mais aussi pour le Nord de l'Ontario , souligne Mme Bouchard.

Elle ajoute qu’il faudra ensuite [...] construire cette minimaison et l’évaluer pour établir la faisabilité d’une telle construction .

Il s’agit donc d’un projet multidisciplinaire qui « [...] donnera aux étudiants des opportunités d’apprentissage expérientiel clefs [...] ».

L’année en cours [...] va être dédiée à la planification de la construction , explique Mme Bouchard. Les étudiants du programme d'architecture sont ainsi les premiers sollicités.

La deuxième année du projet sera consacrée à la construction de la maison; ce sera alors aux étudiants en charpenterie, en plomberie et en électricité d’y travailler.

Durant la dernière année, le projet sera évalué et la minimaison, présentée à l’ensemble de la communauté.

« On espère faire un don de la minimaison à la fin du projet. Que cette maison soit utilisée par après par un organisme de la région de Sudbury. » — Une citation de Sabine Bouchard, gestionnaire de la recherche et de l’innovation, Collège Boréal

Une solution à la crise du logement?

Mme Bouchard met l’accent sur l’innovation sociale et trouve important que leur projet soit ancré [...] dans l’innovation communautaire.

« On veut vraiment aider notre communauté [...] pour voir [si ça] peut être une solution à la crise [...] du logement abordable. » — Une citation de Sabine Bouchard, gestionnaire de la recherche et de l’innovation, Collège Boréal

L'évaluation en troisième année sera centrée sur l’utilisation future de la minimaison. Ces constructions ont-elles un réel potentiel pour soulager la crise du logement ou serviront-elles plutôt de résidences secondaires aux Sudburois, se demande Mme Bouchard.

Ed Peterson, fondateur et directeur des opérations de Tiny Town Association, a approché le Collège Boréal il y a quelques années dans le but d'établir un partenariat (archives). Photo : Avec la permission de Ed Peterson

Ed Peterson, fondateur et directeur des opérations à l’association Tiny Town, croit que les minimaisons constituent une solution concrète à la crise qui frappe le logement. La conception de minimaisons adaptées à la réalité du Nord et qui seront abordables et plus économiques , doit être considérée ajoute-t-il.

Bien que basé à Kingston, M. Peterson assure qu’il se rendra à Sudbury chaque année afin de maintenir une collaboration étroite avec le Collège Boréal. Car, souligne-t-il il faut aussi prendre en compte l’effet qu’auront les conditions propres au Nord sur les minimaisons.

« Le plan de la minimaison va être disponible auprès de la ville. Si un ou une citoyenne est intéressé à en construire, ça va être possible. » — Une citation de Sabine Bouchard, gestionnaire de la recherche et de l’innovation, Collège Boréal

Le projet, établi en partenariat avec Tiny Town Association et la Ville du Grand Sudbury, a été rendu possible grâce à une subvention de 120 000 $ reçue par le Collège du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada.

Cette subvention permet, entre autres, la rémunération des étudiants et l'achat des matériaux de construction.

D'après les information de Martha Dillman et Erik White de CBC, et de Céline Marti