Christine McVie, claviériste et chanteuse de Fleetwood Mac, est morte à 79 ans

C’est le cœur lourd que nous vous informons du décès de Christine. Elle s’est éteinte paisiblement à l’hôpital mercredi matin, après une brève maladie. Elle était entourée des siens , a écrit sa famille dans un communiqué.

Il n’y a pas de mots pour décrire la tristesse que nous ressentons à l’idée de la mort de Christine McVie. Elle était inimitable, spéciale et avait du talent à revendre. C’est la meilleure amie qu’on puisse avoir et la meilleure musicienne à avoir dans son groupe. Nous sommes chanceux d’avoir partagé notre vie avec elle.

Après avoir participé en tant qu’invitée à trois albums de Fleetwood Mac, Christine McVie s’est jointe de façon permanente au groupe en 1971. Elle y est restée jusqu’en 1995, puis de 2014 à aujourd’hui. On a pu entendre sa voix de contralto sur bon nombre des plus grands succès du groupe comme You Make Loving Fun, Everywhere et Don’t Stop.

Une présence constante

Christine McVie a été une présence constante dans ce groupe connu pour ses fréquents changements de personnel. Sa personnalité faisait aussi contrepoids à celles plus volatiles de Stevie Nicks et de Lindsey Buckingham, avec qui elle partageait la composition et l’interprétation des chansons.

Dans ses années glorieuses, entre 1975 et 1980, le groupe a vendu des dizaines de millions d’albums et est resté une source de fascination pour ses fans, alors qu’il transformait ses batailles personnelles en chansons mélodieuses et irrésistibles.

Christine McVie a d’ailleurs été mariée au bassiste de la formation, John McVie. Leur séparation, tout comme celle de Stevie Nicks et Lindsey Buckingham, a été documentée sur Rumours, sorti en 1977, l’un des disques les plus vendus de l’histoire de la musique.

Fleetwood Mac, cofondé par le batteur Mick Fleetwood en 1967, a été intronisé au Temple de la renommée du rock and roll en 1998. On compte parmi les autres succès du groupe des titres comme Dreams, Go Your Own Way et Little Lies.