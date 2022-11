Le Conseil de la Fédération a rapidement approuvé le projet de loi, mercredi, comme l'avait fait la semaine dernière la chambre basse, appelée la Douma d'État. Le document se retrouvera maintenant sur le bureau du président Vladimir Poutine, qui l'officialisera en tant que loi.

En 2013, une loi avait été adoptée afin d'interdire tout ce qui, aux yeux des autorités, représentait de la propagande de relations sexuelles non traditionnelles à des personnes mineures. Le nouveau projet de loi étend cette interdiction aux personnes de 18 ans et plus.

Toute propagande de ce type sera donc interdite dans la publicité, les médias, les livres, les films, ainsi qu'au théâtre.

Le projet de loi élargit également les restrictions existantes en interdisant le partage d'informations sur le changement de sexe aux mineurs.

Les contrevenants russes s'exposent à des amendes, tandis que les ressortissants étrangers risquent l'expulsion de la Russie s'ils ne respectent pas les nouvelles règles. Les amendes varient entre 100 000 et 2 millions de roubles (2200 $ à 44 400 $ CA).

Le projet de loi ne criminalise pas le partage de ces informations, car la loi russe stipule que le Code criminel ne peut être modifié que par un projet de loi indépendant. Certains législateurs ont laissé entendre qu'ils étaient favorables à une telle mesure.

La Russie a explicitement interdit les mariages homosexuels en 2020 en adoptant des amendements à la Constitution du pays qui, entre autres, stipulent que l'institution du mariage est une union entre un homme et une femme .

L'ambassade de Russie à Ottawa avait aussi fait réagir récemment en publiant, sur Twitter et Telegram, un message indiquant que l'Occident s'immisçait dans les valeurs familiales de la Russie et soulignant qu'une famille ne peut être formée que d'un homme, d'une femme et des enfants. L'ambassade liait aussi avec son message des images d'un drapeau arc-en-ciel barré d'un trait et d'icônes orthodoxes russes d'Adam et Eve.

La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, avait d'ailleurs demandé à son ministère de convoquer l'ambassadeur de Russie à la suite de ces publications.