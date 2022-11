Guide des marchés de Noël d’Ottawa et de l’Outaouais

Du côté de Gatineau et de l’Outaouais

Noël dans le Vieux-Aylmer

Du 2 au 4 décembre

À Gatineau, dans le secteur d’Aylmer, le marché de Noël s’installe autour du centre culturel du Vieux-Aylmer. Dans des maisonnettes ou sous un chapiteau, 25 exposants proposeront plusieurs produits de la région à déguster et à admirer. Le marché serait toutefois incomplet sans ses rendez-vous pour petits et grands, comme le patin libre en compagnie du père Noël à l'aréna Duchesnay, le petit train électrique autour du marché, ou encore les concerts de Noël, présentés vendredi et dimanche au cabaret La Basoche.

Marché de Noël de Montebello

Du 2 au 4 et 9 au 11 décembre

Dans le village de Montebello, le marché de Noël a un petit air européen. Dans une ambiance festive, le marché propose de nombreux produits québécois à travers un circuit gourmand dans des kiosques extérieurs, non loin de l’église de Montebello, et dans l’espace des artisans à visiter bien au chaud, à l’intérieur. À cette offre s’ajoutent les boutiques du village, ouvertes aux mêmes horaires que le marché de Noël, un espace photo et la maison du père Noël. Plusieurs concerts gratuits sont par ailleurs prévus, avec le passage sur scène des Rats d’Swompe, de La Tuque bleue, de Maxime Carrière et d’une chorale de Noël.

Autres marchés de Noël du mois de décembre Noël en famille, Val-des-Monts, 2 décembre

Un Noël magique à Chelsea, 2, 3 et 4 décembre

Marché de Noël de Bowman, 3 décembre

Place Noël, 330 rue Notre-Dame, Gatineau, 3 décembre

Noël à la Ferme Moore, 3 au 4 et 10 au 11 décembre

Foire de Noël à Wakefield, 10 décembre

Marché de Noël de la Coopérative en arts visuels et métiers d’art de l’Outaouais (CAVMA), Agora de la Maison du citoyen, Gatineau, 10 au 11 décembre

Marché de Noël à la ferme, Herboristerie La Fée des Bois, Clarendon, 3 au 4, 10 au 11 et 17 au 18 décembre

Marché de Noël, 100 % Croquez l'Outaouais, Les Promenades Gatineau, jusqu’au 24 décembre

Du côté d’Ottawa et de l’est ontarien

Le marché de Noël d'Ottawa au parc Lansdowne

Du 2 au 4, 9 au 11, 16 au 18 et 19 au 23 décembre

Inauguré fin novembre, le marché de Noël d'Ottawa se poursuit jusqu’au 23 décembre. Abrités dans de jolies cabanes de bois, une quarantaine de commerçants présenteront leurs produits aux visiteurs. Les animations sont elles aussi nombreuses. L’Atelier du père Noël accueillera des séances gratuites de bricolages pour enfants. Le même atelier se transforme pour les adultes autour d’activités dédiées à l’artisanat et aux cocktails de Noël. Petit-déjeuner avec le Père Noël, jeux de hockey, patinage et DJ à la patinoire, célébration autochtone du solstice d’hiver et une quarantaine de concerts rythmeront les prochaines fin de semaine de décembre.

Noël au marché By

Jusqu’au 24 décembre

Quartier fétiche des tournages de films de Noël dans la région et plus vieux quartier commerçant de la capitale, le marché By renoue avec l’esprit des fêtes tout au long du mois de décembre. Artisans, commerçants et entreprises locales présenteront leurs produits dans un décor propice aux photos et bercé par des chants de Noël. Et parce que l’offrande fait partie de la période des fêtes, la campagne des marmites de Noël de l’Armée du Salut sera lancée le 16 décembre et se poursuivra jusqu’au 24 décembre. La vente de sapins se poursuit également jusqu’au 24 décembre.

Autres marchés de Noël du mois de décembre Odawa Christmas Craft Fair, 3 décembre

Holiday Market & Party in the Park, Parkdale, 3 décembre

Dickinson Square Christmas Market, Watson’s Mill, Manotick, 3 et 4 décembre

Village de Noël communautaire de Hawkesbury, 8, 9 et 10 décembre

Signatures Originals Christmas Craft Sale, EY Centre, 7 au 11 décembre

Vente des fêtes de la Guilde des potiers d’Ottawa, au Parc Lansdowne (édifice de l’horticulture), 9, 10 et 11 décembre

Ottawa Farmer’s Christmas market, 3 au 4, 10 au 11 et 17 au 18 décembre

Adàwàning: Marché des artisanes autochtones, Centre national des Arts, 16 et 17 décembre

Metcalfe Farmers' Christmas market, 17 décembre