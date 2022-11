Blessé, Simon Kean se retire d’un combat prévu à Shawinigan

Il devait effectuer son 24e combat en carrière au Centre Gervais Auto, mais il doit finalement se retirer de son duel face à Eric Molina en raison de son entorse lombaire.

Je suis vraiment déçu de ne pas pouvoir me battre à Shawinigan le 16 décembre. J'ai vécu quelques-uns de mes meilleurs combats en carrière ici. L'ambiance et le support que les gens m’apportent est sans pareille et c'est eux qui me poussent à me dépasser dans le ring , a déclaré Simon Kean, par voie de communiqué.

Le boxeur ne sait pas encore quand il pourrait remonter dans le ring. Il attendra l’approbation des professionnels de la santé avant d'effectuer un retour progressif à l'entraînement , indique l’agence Eye of the Tiger qui organise le combat.

L’événement prévu à Shawinigan aura tout de même lieu. C’est dommage [que Simon Kean doive se retirer], mais on a la chance d’avoir un gala de très haut niveau , assure le président des Cataractes et promoteur de l'événement, Roger Lavergne, qui soutient qu’il s’agit d’un gala d’envergure mondiale.

« C’est très très gros ce qui se passe à Shawinigan, [...] j’en suis très très fier. » — Une citation de Roger Lavergne, président des Cataractes et promoteur de l'événement

Il précise qu’il y aura cinq ceintures en jeu. Les boxeurs Arslanbek Makhmudov, Michael Wallisch, Mary Spencer, Femke Hermans, Steven Butler, Joshua Conley, Alexandre Gaumont et Luis Santana font partie de la carte de la soirée.

Avec les informations de Marilyn Marceau et l’entrevue réalisée à l’émission Toujours le matin