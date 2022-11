Simu Liu revient à l’animation du gala des prix Juno

L'Académie canadienne des arts et des sciences de l'enregistrement (CARAS) a annoncé que l’acteur et auteur Simu Liu animera le gala des prix Juno pour la deuxième année consécutive.

L’an dernier, Simu Liu a épaté la galerie en montant sur scène pour interpréter la chanson Complicated, d’Avril Lavigne.

Simu Liu s’est d’abord fait connaître grâce à son rôle de Jung à l’émission Kim’s Convenience, diffusée à CBC pour ensuite incarner le rôle-titre de Shang-Chi et la légende des dix anneaux (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings).

La 52e cérémonie des prix Juno aura lieu le 13 mars à Edmonton. L’événement se déroulera exceptionnellement le lundi au lieu de dimanche afin d’éviter le chevauchement avec la soirée des Oscars diffusée la veille.