Un arrêt des procédures est ordonné dans le procès de Daniel Laframboise

Le juge de la Cour supérieure, Louis Dionne, a précisé au palais de justice de Rouyn-Noranda qu’il ne s’agit pas d’un acquittement.

La Couronne a demandé un arrêt des procédures, car certains éléments de preuves n’auraient pas été transmis à la défense dans un délai importun.

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) a douze mois pour relancer les procédures. Un tel scénario signifie aussi la sélection d’un nouveau jury.

Daniel Laframboise était visé, dans le cadre de ce procès, par six chefs d’accusation, dont des chefs d’agression sexuelle et d’agression sexuelle ayant causé des lésions.

Il y avait deux chefs d’accusation pour chacune des trois victimes alléguées.

Saga judiciaire

Le procès de Daniel Laframboise s’est ouvert le 26 septembre dernier au palais de justice de Rouyn-Noranda, avec l’étape de la sélection du jury.

Le procès, l’un des rares à s’être déroulé devant jury en Abitibi-Témiscamingue, devait initialement durer douze semaines.

Le procès a été marqué par plusieurs événements importants, dont le témoignage à visage découvert de l’une des trois plaignantes, Johanie Bellemare St-Georges. L’ex-épouse de Daniel Laframboise, Sandra Rapattoni, a elle aussi témoigné.

Sandra Rapattoni lors de son passage au palais de justice de Rouyn-Noranda au début du mois de novembre, lors du procès de son ancien conjoint Daniel Laframboise. Photo : Radio-Canada / Gabriel Poirier

Rappelons que Mme Rapattoni avait été arrêtée en même temps que M. Laframboise en août 2018. Les sept chefs d’accusation qui la visaient ont été abandonnés en octobre 2019. L’avocate de Mme Rapattoni plaidait à l’époque qu’elle était d’abord une victime de Daniel Laframboise et non pas sa complice.

Daniel Laframboise, âgé d’une cinquantaine d'années, a été détenu un peu plus d’un an après son arrestation, jusqu’à septembre 2019.

Johanie Bellemare St-Georges, 38 ans, a soutenu lors de son témoignage être resté sous le joug de Daniel Laframboise pendant onze ans. Elle estime avoir été manipulée par l’envoi de milliers de courriels, lesquels l’auraient poussé à nouer et à demeurer contre son gré dans une relation de bondage, de discipline, de domination, de soumission et sadomasochisme (BDSM).

Outre les viols et agressions présumés, Mme Bellemare St-Georges aurait reçu des courriels menaçant de divulguer des photos intimes d’elle-même ou encore menaçant de porter préjudice à des membres de sa famille.

La plaignante aurait emménagé dans la demeure du couple Laframboise-Rapattoni vers avril ou mai 2007. Johanie Bellemare St-Georges, alors jeune vingtenaire, considère qu’elle était à l’époque vulnérable en raison de ses problèmes de consommation de drogues et d’alcool et de ses démêlés judiciaires.

Milliers de courriels

La Couronne, représentée initialement par les procureures Me Andrée-Anne Gagnon et Me Émilie Larose, a soutenu au premier jour du procès que Daniel Laframboise avait envoyé des milliers de courriels à partir de fausses identités. Me Andrée-Anne Gagnon assurait qu’il avait agi ainsi afin de notamment forcer les plaignantes à avoir des contacts sexuels divers avec lui .

La défense a notamment contre-interrogé Mme Bellemare St-Georges sur certains aspects de son passé sexuel, en plus de la confronter sur la teneur et l'origine des menaces qu’elle soutient avoir reçues en ligne.

La défense a aussi précisé que Johanie Bellemare St-Georges a plaidé coupable à des accusations de production de cannabis et de possession pour fins de trafic, en juin 2007. Elle avait été arrêtée lors d’une descente à Saint-Jérôme, en 2005. Elle assure être sobre depuis septembre 2007.

Comme Sandra Rapattoni, Johanie Bellemare St-Georges a lu plusieurs courriels à la Cour lors de l’étape de l'interrogatoire et du contre-interrogatoire. Certains de ces courriels, déposés comme éléments de preuve, auraient été échangés entre Daniel Laframboise et Johanie Bellemare St-Georges. D’autres portaient la signature de divers noms, comme l’Autre moitié ou encore Maître Simon . Rappelons que la Couronne a affirmé qu’il s’agissait de personnages fictifs téléguidés par Daniel Laframboise.