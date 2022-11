Bientôt un accès public au bord de mer à Nouvelle

Il s'agit d'une réalisation longuement souhaitée par le conseil municipal qui examinait deux scénarios, soit devenir propriétaire du quai de Miguasha ou acquérir l’Auberge Miguasha.

La deuxième option l'a emporté. On a signé les papiers avec l’ancien propriétaire fin août, début septembre , confirme la mairesse de Nouvelle Rachel Dugas.

Cette acquisition s’est faite au coût de 650 000 $. La Municipalité a aussi fait une demande au Programme d’aide à la relance de l’industrie touristique (PARIT) du gouvernement provincial, dans le but d’obtenir une aide financière pour la mise à niveau de l'immeuble.

Selon la mairesse, plus de 800 000 $ seraient nécessaires pour remettre en état l’auberge.

Mme Dugas espère obtenir 50 % de cette somme avec le PARIT . Dès qu’on a une réponse, qu’on devrait recevoir en avril, on va en appel d'offres pour pouvoir faire des soumissions et commencer les travaux rapidement , précise-t-elle.

Rachel Dugas a été élue mairesse de Nouvelle lors des élections municipales de 2021 (photos d'archives). Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Comme une Municipalité n’est pas légalement autorisée à opérer, à l’exception d’un site de camping, un lieu d’hébergement, des discussions sont en cours avec la Société de restauration et de gestion de la rivière Nouvelle (SRGN), responsable de la gestion de la ZEC de la rivière Nouvelle.

Ça nous prenait un organisme à but non lucratif pour pourvoir la gestion de l’auberge , explique Rachel Dugas. Il n’y a rien d’officiel pour le moment, mais il y a quand même une ouverture.

Avec des réponses positives aux demandes de subventions et des appels d'offres concluants, Mme Dugas envisage la possibilité que la plage soit accessible aux citoyens et aux visiteurs dès l’été 2023.

La mairesse rappelle que la portion de plage rendue accessible ne deviendra pas une plage publique.

« C’est une réglementation d'accès à la plage, mais ça ne devient pas une plage municipale parce qu’au niveau de la baignade il n’y aura pas de surveillance ni de contrôle de qualité de l'eau. » — Une citation de Rachel Dugas, mairesse de Nouvelle

Un dossier qui traîne

L'autre solution, devenir propriétaire du quai et le réaménager, est toujours dans les cartons.

L’administration municipale souhaite depuis une quinzaine d'années qu’Ottawa lui cède le quai de Miguasha. Cette infrastructure, en périphérie de l’Auberge Miguasha, offrirait un plus grand accès à la mer pour les Nouvellois.

Le quai de Miguasha et derrière, une vue sur la baie des Chaleurs et sur le Nouveau-Brunswick (photo d'archives). Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

La mairesse indique que très peu de progrès ont été faits depuis 2018 dans ce dossier. Ça n’a pas bougé du tout en fait , affirme Mme Dugas. On a changé de gouvernement, on est passé des conservateurs aux libéraux et il y a toujours des embûches à chaque étape, les enveloppes sont vides, ça change de personne-ressource au ministère.

Rachel Dugas envisage également de se tourner vers les communautés autochtones de Gesgapegiag et de Listuguj pour obtenir leur appui pour la récupération du quai.

C’est l’un des volets qu’on n’a pas encore explorés, mais on sait que [les communautés] seraient intéressées à se servir [du quai] pour la pêche et une collaboration pourrait nous aider à avoir un appui d’Ottawa pour la cession du quai que tout le monde pourrait utiliser , explique Mme Dugas.

Une rencontre est prévue au début du mois de décembre entre la mairesse et la conseillère municipale responsable du dossier, Geneviève Labillois, pour discuter de la suite des choses dans ce projet.