Des excuses pour les survivants de la poudre McIntyre et les familles des défunts

Le ministre du Travail, Monte McNaughton, a présenté mercredi après-midi des excuses aux travailleurs qui ont été affectés par la poudre McIntyre et à leurs proches. Cette poudre, distribuée aux travailleurs des mines du Nord de l’Ontario pendant des décennies, est liée à de nombreuses maladies graves comme celle de Parkinson.

Ce sont une trentaine de personnes qui ont fait le chemin de Sudbury afin de recevoir ces excuses, après plusieurs années d’efforts pour tenter de faire reconnaître la poudre McIntyre, une poudre contenant de l’aluminium, comme source de maladies pour les mineurs du Nord de l’Ontario.

La poudre a causé les torts qu'elle devrait prévenir , a souligné le ministre McNaughton. Des familles innombrables ont vu leur proche souffrir [...] sans pouvoir les aider.

« Je sais qu’une excuse ne ramènera pas vos proches, mais cette tragédie n’aurait pas dû arriver. Au nom des membres de l'Assemblée législative [...] je m’excuse. » — Une citation de Monte McNaughton, ministre du Travail de l'Ontario

Il y a longtemps que cela aurait dû être fait , a-t-il aussi affirmé.

Aujourd’hui ce n’est qu’un début , a ajouté le ministre, qui a annoncé une révision de la législation en matière de santé et sécurité au travail.

Il a aussi demandé la tenue d’une minute de silence en mémoire des victimes de la poudre McIntyre.

Le député de Sudbury, le néo-démocrate Jamie West, a aussi présenté des excuses au nom de l’Assemblée législative.

Janice Martell, qui mène depuis 2015 ce combat de reconnaissance pour plus de 600 travailleurs des mines, se dit soulagée que ses démarches aient enfin porté fruit.

Janice Martell est l'instigatrice du projet McIntyre Powder, qui a fait reconnaître la poudre McIntyre comme un produit dangereux pour les travailleurs par l'Ontario. Photo : Radio-Canada / Francis Beaudry

Aujourd’hui, je me sens comme si je pouvais enfin déposer ce poids au pied de quelqu’un d’autre , dit-elle.

« J’ai eu le privilège de parler à des centaines de mineurs pendant plusieurs années, et à chaque fois quand les gens racontent leur histoire, j'ai l’impression de devenir la gardienne des histoires de ces personnes et de leurs familles. » — Une citation de Janice Martell, organisatrice du projet McIntyre Powder

Je ressens ce poids chaque jour, je ressens le besoin de bien les représenter , ajoute-t-elle.

Mme Martell, qui a elle-même vu son père souffrir des suites de l’utilisation de la poudre McIntyre avant sa mort, affirme qu’elle a démarré le projet McIntyre Powder pour savoir ce qui s’est passé avec son père .

Janice, je n’ai pas besoin d’avoir rencontré [ton père] pour savoir qu’il aurait été fier , a dit le ministre McNaughton pendant son allocution.

C’était une condition d’emploi

Max Plouffe, qui habite à Sudbury, a été directement exposé à la poudre McIntyre alors qu’il travaillait dans les mines de la région d’Elliot Lake jusque dans les années 1970.

Il se rappelle que l’inhalation de la poudre en grandes quantités n’était pas facultative.

Max Plouffe est une des victimes de la poudre McIntyre, il souffre de la maladie de Parkinson. Photo : Radio-Canada / Francis Beaudry

On était obligés de rentrer dans une chambre et de respirer cette poudre, c’était une condition d’emploi, on devait passer par cette chambre-là, respirer la poudre pendant 10-15 minutes avant de descendre sous terre , se rappelle-t-il.

On n’avait aucune idée, ils nous avaient dit que c’était pour protéger nos poumons contre la poussière de silice , dit-il.

M. Plouffe souffre maintenant de la maladie de Parkinson, une maladie qui affecte plus de 10 % des travailleurs répertoriés par le projet McIntyre Powder.

Il dit souhaiter que le gouvernement de l’Ontario reconnaisse son erreur.

Ken Brezenski, lui aussi originaire de Sudbury, explique que lui et son père ont tous les deux été exposés à la poudre McIntyre alors qu’ils travaillaient dans des mines dans la région de Timmins.

Il relate lui aussi un manque de choix éclairé de la part des travailleurs en ce qui concerne la poudre.

Ken Brezenski et son père décédé ont tous deux été exposés à la poudre McIntyre. Photo : Radio-Canada / Francis Beaudry

Nous n’avions pas tellement le choix, si on voulait travailler, ça faisait partie du travail , indique-t-il.

S’il n’a pas encore de symptômes sévères des enjeux liés à la poudre McIntyre, il affirme toutefois souffrir de troubles cognitifs, de la gorge et des poumons liés à son exposition.

« Ce n’est pas si mal pour moi pour le moment, mais j’ai vu mon père et d’autres subir des conséquences effrayantes » — Une citation de Ken Brezenski, victime de la poudre McIntyre.

M. Brezenski est très satisfait de pouvoir recevoir des excuses de la province grâce au travail de Mme Martell.

C’est fantastique, elle a fait un travail phénoménal, pas juste pour les mineurs de la région de Porcupine et pour l’Ontario, mais aussi pour tout le pays , explique-t-il.

Je suis heureux que le gouvernement réponde avec des excuses , ajoute-t-il

Des excuses pour boucler la boucle

Si quelques victimes directes de la poudre McIntyre ont pu faire le chemin vers Queen’s Park, pour plusieurs, c’était en l’honneur d’un être cher décédé qu’ils ont pris l’autobus jusqu'à Toronto.

Carole Rochon-Legault, dont le père a été affecté par la maladie de Parkinson à la fin de sa vie, affirme que celui-ci n’a jamais dit à ses proches qu’il avait été en contact avec la poudre McIntyre .

Carole Rochon-Legault a perdu son père qui a souffert des troubles liés à la poudre McIntyre. Photo : Radio-Canada / Francis Beaudry

C’est grâce au travail de Janice que nous avons pu apprendre ce qui se passe dans les mines , affirme-t-elle.

Mme Rochon-Legault affirme que son père, O’Neil Rochon, a souffert du Parkinson pendant plus de 8 ans avant de mourir.

Avant de prendre la route, elle a confié attendre les excuses de la législature avec impatience.

Ça va être pas mal spécial d’avoir des excuses, ça va nous permettre de mettre une fin à tout ça , a-t-elle affirmé.

En cette journée très spéciale pour elle et les autres familles qui ont perdu un être cher en raison de la maladie, Janice Martell affirme qu’elle se sent plus légère .