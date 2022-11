L’Ontario n'est pas suffisamment préparé aux urgences environnementales, selon la VG

La vérificatrice générale de l’Ontario, Bonnie Lysyk, critique le manque de préparation de plusieurs ministères provinciaux face aux urgences environnementales, tels les feux de forêt et les mines abandonnées, dans son nouveau rapport annuel publié mercredi.

Les ministères des Richesses naturelles et des Forêts (MRNF) de même que celui des Mines sont particulièrement pointés du doigt pour un manquement à leurs obligations.

Le manque de renseignement de base sur les dangers naturels à l’échelle de la province est étonnant et troublant , conclut-elle dans un communiqué.

Mme Lysyk présente une trentaine de recommandations fondées sur de solides évaluations des risques et sur les leçons tirées d’événements passés pour améliorer les programmes de gestion.

Temps de réponse trop lent pour les feux de forêt

Dans son rapport, Mme Lysyk constate notamment que pour les 3 873 incendies de forêt de 2017 à 2021 qui ont nécessité une intervention, il a fallu plus de quatre heures au MRNF pour déployer les équipes d’incendie à 15 % des incendies, ce qui dépasse le délai d’intervention de quatre heures requis.

Au total, il y a eu 4 500 incendies en Ontario de 2017 à 2021 qui ont touché 1,44 million d’hectares de terres. Plus de 90 % ont eu lieu dans le Nord-Ouest de l’Ontario.

La saison des feux de forêt est demeurée calme en 2022, mais ce ne sera pas le cas à l'avenir. (Archives) Photo : @ONfeudeforet

Pour 2021, l’équipe de Dryden est celle à avoir pris le plus de temps en moyenne, soit 13,6 heures. Cette saison a été particulièrement désastreuse pour sa région.

Les équipes de garde-feu à Cochrane (11 heures), Fort Frances (10,4 heures), Sioux Lookout (8,2 heures) et Thunder Bay (6,4 heures) complètent le top cinq.

Ces retards importants poussent la vérificatrice générale à recommander de :

déterminer si les délais d’intervention requis sont respectés en fonction des niveaux d’alerte;

de documenter pleinement les raisons des délais lorsqu’il y en a;

et d’apporter des corrections pour éviter qu’ils se reproduisent.

Elle appelle également le MNRF à élargir la portée, la sensibilisation et l’adoption des initiatives Intelli-feu et des plans de protection contre les feux de forêt, qui selon elle ne sont pas utilisés à leur plein potentiel.

En date d’août 2022, seules 15 des 144 municipalités du Nord en ont un.

Mme Lysyk recommande aussi de définir les priorités en matière de financement en priorisant les collectivités ou territoires non organisés à risque élevé ou extrême d’être victime d’un feu de forêt.

Mines abandonnées dangereuses

La vérificatrice générale conclut aussi que peu de progrès ont été réalisés dans la réhabilitation des mines abandonnées dangereuses. La majorité d’entre elles n’ont pas été touchées depuis leur fermeture.

En date d’avril 2022, seulement 111 des 3 900 mines abandonnées présentant des dangers en Ontario avaient été partiellement réhabilitées, tandis que 2 335 ne l’avaient pas tout été. Le ministère des Mines ne connaissait pas l’état de réhabilitation des sites restants.

De plus, 72 % des mines abandonnées n’ont pas fait l’objet d’une inspection depuis plus de 10 ans (avant 2011) et 25 % n’ont aucune date d’inspection connue.

La vérificatrice générale recommande au ministère de rattraper promptement le temps perdu en matière d’inspection tout en établissant une liste de sites prioritaires. Ceci se ferait en développant une marche à suivre basée sur les risques et une nouvelle procédure de documentation.