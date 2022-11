Des travaux sont en cours pour réduire la liste d’attente en psychiatrie en Estrie

La cheffe du Département de psychiatrie du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS), la Dre Annick Michaud, soutient que dans la dernière année, des collègues sont venus remplacer des psychiatres qui étaient absents. Ils nous ont donné un grand coup de main. Ça a été très positif.

Malgré tout, les besoins sont criants selon les dernières données disponibles sur le site du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec. Au total, 1477 personnes sont présentement en attente d'un service en santé mentale en Estrie. À pareille date, l'an dernier, elles étaient 354 à attendre une consultation avec un psychiatre uniquement au CHUS .

Des travaux de restructuration de la trajectoire de soins sont en cours pour réduire cette liste, affirme la Dre Michaud. On évalue les portes d'entrée des patients et les soins qu'on leur offre. On est aussi en train d'évaluer l'arrimage pour leur sortie, lorsqu'ils n'ont plus besoin de nos services, pour s'assurer qu'ils aient des services adéquats via leur médecin de famille, des organismes communautaires, le CLSC , donne-t-elle en exemple.

Aussi, on cherche à mettre davantage de l'avant le travail d'équipe dans cette réorganisation. On veut faire appel aux compétences de différents spécialistes comme des infirmières, des ergothérapeutes, des travailleurs sociaux. On pense que ce travail interdisciplinaire va être très bénéfique pour la population et va augmenter l'accessibilité à nos soins , espère la Dre Annick Michaud.

Les prochains défis

Le CIUSSS de l'Estrie - CHUS compte 115 lits en santé mentale qui sont tous occupés et qui l'ont été de manière presque constante au fil des dernières années . Les travaux de restructuration ont pour objectif de réduire la pression à ce niveau également. On veut miser sur le fait d'avoir accès à des places d'hébergement post-hospitalisation pour des usagers qui ne bénéficieraient pas de soins à domicile, mais qui ont besoin d'un encadrement plus grand. On a un certain nombre de ces usagers qui sont en attente d'une telle place dans nos lits d'hospitalisation , dit-elle.

La direction du Département de psychiatrie du CHUS mise aussi sur le renforcement de sa clinique externe et sur le travail interdisciplinaire pour que les hospitalisations soient plus courtes et pour avoir des alternatives aux hospitalisations , ajoute la Dre Michaud.

« On veut se sortir de cette situation où nos lits sont pleins et que les gens attendent à l'urgence. » — Une citation de Dre Annick Michaud, cheffe du Département de psychiatrie du CHUS

Appelez Info-Social 811 pour obtenir de l’aide ou de l’information concernant votre santé mentale ou celle d’un proche.

Appelez la ligne d’aide et de prévention du suicide au 1 866 APPELLE (277-3553) si vous pensez au suicide ou vous vous inquiétez pour un proche.