Cinq activités gratuites à faire en décembre

Le Glockenspiel projeté sur la façade du Diamant

Inspiré de l'immense clocher centenaire au cœur de Munich, le Glockenspiel est une projection visible tous les jours jusqu'à la fin du mois, de 16 h à 21 h, en alternance aux 15 minutes. La création est inspirée de véritables photographies et vidéos prises à Munich, en plus d'être accompagnée de pièces musicales fidèles à la tradition germanophone.

Et tant qu’à être sur place, pourquoi ne pas profiter du Vieux-Québec pour patiner à place D’Youville ou aller faire un tour au Marché de Noël allemand? C'est juste à côté!

Brrr! par Flip Fabrique

Le parcours est déployé dans cinq lieux de la place Royale et du quartier Petit-Champlain. Photo : Gracieuseté / Flip Fabrique

Cette nouvelle création de Flip Fabrique est présentée trois fois par jour, les vendredis, samedis et dimanches du mois de décembre. Le parcours passe par cinq stations animées, où contorsionnistes, trampolinistes, danseurs et équilibristes feront des prestations gratuites devant public. Il est possible de suivre un guide sur place ou de vous rendre dans les stations de manière aléatoire.

Illumine Baie-Saint-Paul

Illumine Baie-Saint-Paul est présenté du 2 au 11 décembre. Photo : Gracieuseté / Illumine Baie-Saint-Paul

En parallèle au Marché de Noël de Baie-Saint-Paul, l'événement Illumine Baie-Saint-Paul donnera splendeur et couleurs sur les façades de plusieurs bâtiments patrimoniaux de la rue Saint-Jean-Baptiste. Ces projections architecturales raconteront des histoires et mettront en valeur le travail des artistes. Des surprises telles que des performances de DJ sur des terrasses chauffées viendront compléter l'expérience.

L'exposition Passion couleurs à Lévis

Ginette Ash, originaire de Rouyn-Noranda, se passionne pour les couleurs vives. Photo : Gracieuseté / Galerie d'Art des Deux-Ponts

Par temps froid, pourquoi ne pas mettre un peu de couleurs dans son quotidien et visiter la Galerie d'Art des Deux-Ponts à Lévis? Jusqu'au 15 janvier, l'artiste Ginette Ash présente gratuitement son exposition Passion couleurs. Lieu : 601, route des Rivières.

Un voyage musical... en réalité virtuelle

Avec la pandémie, le virtuel a été et est encore très utilisé par les artistes. Le projet « Asteria » va encore plus loin. Photo : Spect'Art

Présentée pour une première fois à Québec, l'expérience immersive Asteria amène le public dans le monde créatif d'Alexandra Stréliski, Vincent Vallières, Dominique Fils-Aimé, FouKi et Daniel Bélanger. Grâce à des casques de réalité virtuelle, les usagers peuvent s'immerger dans un univers où se marient des images tournées par les artistes eux-mêmes, mais aussi du contenu exclusif pensé par des spécialistes du motion design.

L'expérience est proposée les samedis après-midi, de 12 h à 17 h, au Grand Théâtre, ainsi qu'avant les représentations de spectacles.