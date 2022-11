Drake a été l’artiste le plus écouté sur Spotify au Canada en 2022

Spotify a dévoilé mercredi sa rétrospective annuelle des habitudes d’écoute de ses utilisateurs et utilisatrices à travers le monde. Au Canada, le rappeur torontois Drake règne toujours en maître, étant l’artiste le plus écouté sur la plateforme, comme l’an dernier.

À l’échelle mondiale, c’est plutôt le rappeur portoricain Bad Bunny qui décroche le titre pour une troisième année consécutive.

Mais le Canada fait très bonne figure dans le palmarès mondial de la plus populaire plateforme de diffusion de musique en continu au monde. Drake et The Weeknd se trouvent respectivement à la troisième et la quatrième place dans la liste des artistes avec le plus d’écoutes, après Taylor Swift.

Au pays, Drake est suivi de Taylor Swift, The Weeknd, Kanye West et Eminem pour les artistes qui ont le plus d'écoutes.

La chanson qui a le plus tourné en boucle cette dernière année, tant au Canada que dans le monde, est As It Was du Britannique, et ex-One Direction, Harry Styles. Vient ensuite Heat du groupe indie britannique Heat Waves.

Stay, la très populaire collaboration entre le Canadien Justin Bieber et l’Australien Kid LAROI, que vous avez certainement déjà entendue si vous avez déjà ouvert l’application TikTok, a été la 3e chanson la plus écoutée au monde, 4e au Canada.

La musique francophone est absente des palmarès des chansons ou artistes les plus écoutés au Canada en 2022.

Dans les tendances les plus remarquées en 2022, il y a la chanson de 1985 Running Up That Hill (A Deal With God) de Kate Bush qui a connu un gain de 8700 % de sa popularité après avoir été entendue dans la très populaire série de Netflix Stranger Things. Il s’agit de la pièce de plus de 20 ans avec les plus d’écoutes cette année.

Les adeptes de Spotify peuvent aller consulter le palmarès personnalisé de leurs pièces les plus écoutées dans l’application de la plateforme.