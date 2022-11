Les Rolling Stones en concert avec Lady Gaga et Bruce Springsteen dans GRRR Live! 

Il s'agit d'un concert des Rolling Stones enregistré le 15 décembre 2012 au Prudential Center, à Newark, dans le New Jersey. La soirée avait été marquée par la présence sur scène de plusieurs artistes de renom pour jouer avec les Stones, dont Lady Gaga pour Gimme Shelter, The Black Keys pour Who Do You Love?, Mick Taylor pour Midnight Rambler et Bruce Springsteen pour Tumbling Dice.

L’album de 24 titres qui accompagne la sortie de la captation vidéo comprend d’autres grands succès du groupe britannique, comme It's Only Rock n’ Roll (But I Like It), Honky Tonk Women, Start Me Up, Sympathy For the Devil et (I Can't Get No) Satisfaction.