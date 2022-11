L’Alberta a la plus faible proportion d’enfants inscrits dans une école francophone

L’Alberta compte 67 000 enfants admissibles à une éducation en français, mais elle a la plus faible proportion d’enfants effectivement inscrits dans une école francophone par rapport aux autres provinces, selon Statistique Canada.

Selon le dernier recensement de l'agence fédérale, seulement 49,6 % des enfants admissibles ont fréquenté une école francophone, plaçant l’Alberta en queue de peloton.

Certains parents préfèrent inscrire leurs enfants dans un programme d'immersion française destiné aux enfants dont la langue maternelle n'est pas le français, ce qui fait baisser le taux de fréquentation des écoles francophones, explique le rapport.

D'autres facteurs, notamment les préférences des parents ou la distance de la résidence à l'école la plus proche, peuvent expliquer le faible taux.

Par contre, l’Alberta est la deuxième province avec le plus grand nombre d’enfants admissibles à l’éducation francophone. On dénombre 24 000 enfants admissibles à Calgary et 25 000 à Edmonton, dit Statistique Canada.

Environ la moitié des enfants admissibles et ayant fréquenté une école francophone sont issus de l'immigration dans la province, précise l'agence.

Trois critères

Les enfants admissibles à une éducation dans une langue officielle minoritaire sont déterminés par trois critères énumérés dans la Charte canadienne des droits et libertés.

Moins de la moitié ( 44,6 %) des enfants admissibles au Canada hors Québec le sont en raison de la langue maternelle de leurs parents, indique les données du recensement.

Près du quart des enfants admissibles le sont, car au moins un de leurs parents a fait des études primaires dans une école de langue française au Canada et près du tiers parce qu'eux-mêmes ont fait des études dans une école francophone.