La GRC du Manitoba effectue quatre nouvelles arrestations pour une fête qui a dégénéré

Quatre mineurs ont été arrêtés pour avoir participé à une fête rassemblant des centaines de personnes qui a tourné au grabuge à East St Paul, au Manitoba, le mois dernier. Des véhicules de police avaient été vandalisés et les policiers ont interrompu une tentative d'agression sexuelle.

Dans un communiqué, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) annonce que quatre jeunes – deux jeunes filles de 15 et 16 ans de Winnipeg, un jeune homme de 16 ans de East St Paul et un jeune homme de 17 ans de Winnipeg – font face à des accusations de méfait . Ils ont été remis en liberté et doivent comparaître en cour le 7 mars 2023.

Trois adolescents et un adulte avaient déjà été arrêtés et accusés de méfaits pour leur rôle dans la fête, qui s’est déroulée le 29 octobre.

Ce soir-là, des policiers ont été entourés par 70 jeunes en état d’ébriété et ont fait l’objet d’injures racistes en plus de voir défoncer leurs véhicules. Ils ont aussi interrompu une agression sexuelle qui était sur le point de se produire et pour laquelle ils cherchent toujours des suspects.