Légère augmentation de l’utilisation principale de l’anglais au travail, au Québec

Ce constat figure dans la publication faite mercredi par Statistique Canada d'une dernière série de données tirées du recensement de 2021.

Par rapport à 2016, la proportion de travailleurs au Québec utilisant principalement le français a enregistré une légère baisse en 2021, alors que la proportion de travailleurs utilisant principalement l'anglais était en hausse , peut-on lire sur une page web de l'agence fédérale.

Plus précisément, le taux d'utilisation de la langue de Molière comme langue principale a diminué de 0,1 point de pourcentage entre 2016 et 2021 pendant que le recours à l'anglais a augmenté de deux points (de 12 % en 2016 à 14 % en 2021), selon les informations données en point de presse par Éric Caron-Malenfant, directeur adjoint au centre de démographie de Statistique Canada.

Statistique Canada signale qu'un changement dans une question posée, d'un recensement à l'autre, doit être pris en considération.

Ce changement amenait les travailleurs à déclarer moins fréquemment utiliser le français et l'anglais à égalité, et à déclarer plus fréquemment utiliser une seule de ces deux langues de façon principale , explique-t-on sur le site Internet.

Une tendance à la baisse peut malgré tout être observée, puisque divers facteurs sont en cause.

De façon correspondante, compte tenu du changement apporté à la question, la stabilité apparente dans le taux d'utilisation principale du français doit plutôt être interprétée comme une tendance à la baisse , poursuit-on.

L'information et la culture particulièrement touchées

L'agence relève que le segment de l'industrie de l'information et de l'industrie culturelle est particulièrement touché pas une diminution de l'usage principal du français, la proportion étant passée de 68,1 % en 2016 à 62,3 % en 2021.

En point de presse, des représentants de Statistique Canada ont précisé que cette catégorie inclut des travailleurs en technologies de l'information et ceux œuvrant dans des musées ou d'autres institutions touristiques.

Par ailleurs, la proportion de travailleurs qui ont indiqué recourir principalement à l'anglais dans un contexte professionnel en 2021 bondit à 21 %, si l'on ne tient compte que de ceux qui œuvrent dans la région métropolitaine de Montréal.

Fait à noter, cette région réunissait environ la moitié (51,6 %) de la population en emploi au Québec , spécifie Statistique Canada.

Le bilinguisme français-anglais au travail était fréquent au Québec, 27,8 % des travailleurs déclarant utiliser les deux langues de façon régulière au travail , note également l'agence fédérale sur son site web.

Il n'en reste pas moins que quatre travailleurs sur cinq dans la Belle Province, soit 79,9 %, ont indiqué à Statistique Canada qu'ils parlaient principalement le français au travail.

À l'échelle du pays, 19,9 % des membres de la population active ont rapporté qu'ils avaient recours principalement au français au travail, contre 77,1 % pour l'anglais. Un peu moins de 2 % utilisaient le français et l'anglais à égalité , précise Statistique Canada.

Si l'on tient compte de toutes les provinces et territoires sans le Québec et le Nouveau-Brunswick, les données publiées mercredi permettent de conclure que 92,6 % des travailleurs utilisaient uniquement l'anglais au travail (en 2021) et 98,7 % l'utilisaient au moins de façon régulière .

Au Nouveau-Brunswick, seule province officiellement bilingue au Canada, un peu plus de 20 % des travailleurs s'exprimaient principalement dans la langue de Molière en contexte professionnel et 75,9 % en anglais principalement.

Ce sont 3,9 % des répondants qui utilisaient le français et l'anglais à égalité dans cette province de l'Atlantique.