La SQ tient une campagne de sensibilisation à la violence entre partenaires intimes

Quatre femmes sur 10 seront victimes de violence conjugale au Québec au cours de leur vie et une femme en meurt chaque 6 jours au Canada. Afin de sensibiliser la population à ce fléau, la Sûreté du Québec (SQ) tient une campagne de sensibilisation de grande envergure mercredi, un peu partout au Québec, dans le cadre des 12 jours d’action contre la violence faite aux femmes.

Des barrages sont mis en place par la SQ sur différents axes routiers de la province et dans des lieux publics, comme des milieux de travail, afin de conscientiser les citoyens à cette problématique et parler des ressources disponibles. Les policiers sont accompagnés d'intervenantes de maisons d'hébergement, et remettent des feuillets explicatifs ainsi que des cartes de visite des organismes d'aide. En tout, 89 points de sensibilisation ont été installés pour la journée.

La SQ souhaite par cette initiative que les gens soient plus alertes aux comportements conjugaux violents, voire même être en mesure d’identifier des proches victimes de ce type de violence. En 2021, la SQ a d’ailleurs ouvert 13 000 dossiers de violences entre partenaires intimes, une augmentation de 28 % par rapport à l'année précédente.

Seul, on n'arrive pas [à contrer ce fléau], explique la lieutenante-coordonnatrice provinciale à la lutte contre la violence entre partenaires intimes à la SQ , Caroline Girard. On a tendance à agir en réaction. On essaie d'agir en amont, en prévention. Oui, c'est l'affaire de la police, des maisons d'hébergement, mais c'est aussi l'affaire de tous les citoyens.

Pour arriver à faire une différence, il faut que tout le monde prenne un petit bout de la responsabilité , ajoute pour sa part la responsable du soutien clinique et de la formation à SOS violence conjugale, Claudine Thibaudeau. C'est un geste qui a une grande valeur et un modèle pour notre société.

Des dépliants remis aux automobilistes. Photo : Radio-Canada / Jacques Lamarche

Ouvrir une porte et mieux conscientiser

Le dépliant offert aux citoyens est distribué dans plusieurs langues, et explique notamment comment la violence peut s'exprimer. Il aborde autant les sévices physiques que la maltraitance économique, émotionnelle ou même comment un individu peut agresser une personne à travers le système judiciaire.

Pour une victime, ce n’est pas toujours évident de s’identifier comme telle, explique Caroline Girard, C’est un processus, ça demande un peu de temps. En ayant le soutien de proches, de collègues de travail, des policiers, des policières, ça peut faire une grande différence.

« Même si l’intervention ne donne pas un résultat immédiat, on ouvre la porte à la victime pour qu’elle puisse nous rappeler. On peut avoir cette porte ouverte là pour qu’on puisse changer sa trajectoire de vie. » — Une citation de Caroline Girard, lieutenante-coordonnatrice provinciale contre la lutte à la violence entre partenaires intimes à la Sûreté du Québec

La SQ espère aussi que par ce type d’interventions, des gens ayant des comportements violents aient une prise de conscience.

Une collaboration saluée

De nombreux organismes spécialisés dans l’intervention auprès des victimes de violence participent à cet événement.

SOS violence conjugale, les Regroupements de Maisons d’hébergement, les Maisons d’hébergement elles-mêmes, Rebâtir et SOS violence conjugale font notamment partie de l’activité.

SOS violence conjugale a par ailleurs salué l’initiative de la Sûreté du Québec. Nous sommes ravies de ce message clair de mobilisation et d’engagement dans la lutte à la violence conjugale. Nous espérons que le message collectif fort véhiculé dans cette activité puisse rayonner largement dans la population , a mentionné l’organisme, par communiqué.

Les 12 jours d'action contre la violence faite aux femmes se termineront le 6 décembre, soit lors de la journée commémorative des victimes de l’attentat à la Polytechnique de Montréal.

Avec les informations de Brigitte Marcoux