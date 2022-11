Les défilés du Carnaval de retour en 2023

Après deux ans d’absence, les carnavaleux retrouveront les célèbres défilés du Carnaval en Haute-Ville et en Basse-Ville. De grands rendez-vous musicaux sont aussi à l’horaire avec Ariane Moffatt, Alfa Rococo, Matt Lang et Koriass.

Le Carnaval de Québec compte bien revenir à son état festif d'avant la pandémie lors de cette 69e présentation, du 3 au 12 février, sur le thème Énerve-toi l’pompon .

Bonhomme Carnaval installera ses quartiers à la place de l’Assemblée nationale. Son palais se transformera en laboratoire d’expérimentation hivernal. Divisée en plusieurs pièces, la maison de Bonhomme mènera à un dôme géant qui accueillera les soirées musicales. C’est une scène chauffée qui a été construite 100 % au Québec , précise Jérôme Déchêne, le nouveau directeur de la programmation du Carnaval de Québec.

En plus de son palais, Bonhomme aura son propre camping. Il y sera possible de faire des courses virtuelles de kart de golf, de l’escalade sur glace et de se plonger dans une piscine de balles.

Le retour attendu des défilés

Grands absents des dernières années pour des raisons que l’on connaît, les défilés illumineront la 3e avenue ainsi que la Grande Allée.

Le défilé de la Basse-Ville se tiendra le samedi 4 février à 17 h 30. Le deuxième aura lieu le samedi 11 février à 19 h.

On vous promet un défilé qui est festif, qui est rythmé et qui a de la cadence , assure le directeur de la programmation. Près de 300 artistes seront impliqués dans la production.

Des soirées festives

Cinq soirées dansantes se tiendront sous le dôme avec des styles différents. La soirée Électro Frette mettra à l’honneur la musique électronique avec Bourgeous, Zagata, Juicy M., Domeno, Mandiz et Vlouue. Ariane Moffatt sera accompagnée du super groupe de l’amitié et Alfa Rococo pour la soirée franco. Matt Lang et Brittany Kennell chaufferont la foule de la soirée new country alors que Koriass et Nata Ali performeront lors de la soirée hip-hop. Les artistes de la cinquième soirée restent à déterminer.

Les courses en canot reprendront également le dimanche 5 février.

Pour la première fois cette année, la Virée des sculptures s'installera dans le secteur du Trait-Carré et de l’avenue Myrand. Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

Il y a quelque chose qui est resté de la pandémie, c’est la proximité avec les citoyens , affirme la directrice de l’événement, Marie-Ève Jacob. C’est pourquoi la virée des sculptures se tiendra encore une fois cette année dans différents arrondissements de la ville.

Bonhomme Carnaval pratiquera son coup de patin à place d’Youville, mais aussi sur plusieurs patinoires de quartier.

L'emblématique effigie est déjà en vente au coût de 15 $ jusqu’au 15 janvier 2023 et de 25 $ après le 16 janvier.