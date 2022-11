Un homme de 52 ans arrêté pour des méfaits dans un cimetière du secteur de Hull

Les policiers ont été appelés lundi après-midi, alors que l’accusé endommageait des monuments du cimetière situé sur le boulevard Cité-des-Jeunes, dans le secteur de Hull. À l’arrivée des policiers, l'individu a pris la fuite dans une voiture.

Une poursuite policière s’en est suivie, mais a été interrompue peu après pour des raisons de sécurité , selon le communiqué du Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG). Ce n’est que le lendemain que les démarches pour identifier l’individu ont porté fruit, indique la police. L’homme en question a été arrêté mardi après-midi, peu avant 16 h 30, à l'extérieur d'un immeuble à logements du district de l'Orée-du-Parc .

Des accusations de méfaits de plus de 5000 $ et de fuite ont été soumises au Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP). Le véhicule dans lequel il a pris la fuite après la commission des méfaits a également été saisi à titre de bien infractionnel.

L’individu, qui demeure détenu, doit comparaître en Cour du Québec plus tard, mercredi après-midi.