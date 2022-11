Mieux répondre aux besoins de la communauté LGBTQ dans la lutte contre la toxicomanie

L'initiative One Team Recovery n'est en fait pas un nouveau programme, mais il ne répond pas aux besoins de tous.

Nous avons réalisé qu'il y a des services de toxicomanie offerts, mais rien n'est adapté spécifiquement à la communauté 2SLGBTQ+ , explique Colm Holmes, président de Windsor Pride Community.

Selon lui, celle-ci fait pourtant face à des défis uniques.

La communauté 2SLGBTQ+ est confrontée à la discrimination sociale , souligne M. Holmes. Donc, lorsqu'il s'agit d'explorer les dépendances et la toxicomanie et nos relations avec nos identités, il est important pour nous d'avoir une partie du programme qui nous amène à explorer ces aspects.

« Lorsque les gens sont à la recherche d'un parcours de rétablissement, le fait de pouvoir s'associer à des pairs qui ont connu des résultats similaires ou qui sont confrontés à des luttes similaires est un avantage vraiment important pour tout le monde. » — Une citation de Colm Holmes, président de Windsor Pride Community

L'organisme travaille avec l'équipe de santé familialeet les services aux familles de Windsor-Essex pour mener à bien l'initiative.

Le programme de rétablissement One Team dure cinq semaines et se déroule en consultation externe. Il n’est pas fondé sur l'abstinence , ce qui signifie que les participants ne sont pas tenus d'arrêter complètement de consommer des substances s'ils ne le souhaitent pas, selon ses concepteurs.

Chaque cohorte comptera entre 10 et 20 personnes. Il comprendra deux séances hebdomadaires de quatre h. Il y aura en tout six sessions par an.

Le nouveau volet du programme sera d'abord offert à Windsor à partir de janvier 2023, mais il pourrait être élargi à la région, indique Margo Reilly, directrice générale de l'Équipe de santé familiale de Windsor.

Je sais qu'il y a un intérêt dans la région de Windsor-Essex , précise-t-elle.

Avec les informations de CBC