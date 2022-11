1 élève ayant droit sur 5 ne va pas à l’école en français au Nouveau-Brunswick

Sur les 37 215 élèves qui ont droit à l’école en français au Nouveau-Brunswick, 29 980 fréquentent un programme régulier en français. Cela représente 81 % des élèves. Donc, 19 %, des élèves, soit un sur cinq, qui a le droit de fréquenter l’école en français fréquente plutôt l’école en anglais.

Ailleurs en Atlantique, la proportion d’élèves qui ont droit à l’école en français et qui fréquentent une école francophone est beaucoup plus faible. En Nouvelle-Écosse, 63 % des ayants droit fréquentent une école francophone. C’est 64 % à l’Île-du-Prince-Édouard, et 54 % à Terre-Neuve-et-Labrador.

Ces données, qui font partie du recensement de 2021, fournissent, pour la première fois, des indications sur les élèves qui ont droit, en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés, à l’éducation dans la langue minoritaire.

C'est trop , croit un député au N.-B.

C’est beaucoup trop, selon le député fédéral de Madawaska-Restigouche, René Arseneault.

Ce n’est pas acceptable, il faut faire mieux, et on est capables de faire mieux. Commençons par la petite enfance, si on les perd là, parce qu’il n’y a pas d’espace, où il n’y a pas d’institution qui peut les recevoir, comment, après-ça, les encourager à faire l’école, et si on les perd à l’école, comment aller au collège francophone, à l’université francophone , se demande le député Arseneault.

René Arseneault, député fédéral de Madawaska-Restigouche, au Nouveau-Brunswick, s'inquiète du nombre important d'élèves qui ont droit à l'école en français mais qui vont à l'école en anglais. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Statistique Canada, on s’est battus pour que les bonnes questions soient demandées au dernier recensement, on va voir ce que ça va donner, c’est nouveau, c’est la première fois que les questions sont posées de ce genre-là, pour respecter l’article 23 de la Charte, allons voir ce que ça va donner , rappelle le député René Arseneault.

Qu'est-ce qu'un ayant droit? Les Canadiens ont le droit d'inscrire leur enfant à l'école en français s'ils répondent à un des trois critères suivants : leur première langue apprise ou comprise est le français, ils ont eux-mêmes reçu une éducation primaire en français au Canada, ou un de leur enfant a reçu une éducation primaire ou secondaire en français au Canada. Certaines personnes qui ne qualifient pas comme ayants droit peuvent tout de même inscrire leur enfant à l'école en français, soit ceux dont les enfants ont une compréhension suffisante du français ou ceux dont les enfants ne parlent ni français ni anglais. Ces cas ne sont pas comptabilisés dans les chiffres présentés dans cet article.

De grandes variations selon les provinces

Le nombre de personnes qui ont droit à l’éducation varie beaucoup, selon les provinces. Mais c’est au Nouveau-Brunswick où il est le plus élevé. Dans la province, 36 % des enfants et des adolescents de moins de 18 ans ont droit à l’éducation en français.

La moyenne nationale est de 12 %.

En Nouvelle-Écosse, 10 % des élèves sont des ayants droit, et à l’Île-du-Prince-Édouard, la proportion est de 9,8 %, tandis qu’à Terre-Neuve-et-Labrador, elle est de 3,5 %.

Le Centre de la petite enfance Grand-Rustico et l'école Saint-Augustin, à l'Île-du-Prince-Édouard. Photo : Radio-Canada / Michel Nogue

Selon Statistique Canada, une proportion importante d’immigrants a droit à l’éducation dans la langue de la minorité au pays. Cette proportion est plus faible dans les provinces Atlantique. Ainsi, en Nouvelle-Écosse, elle est de 20 %, de 18 % à l’Île-du-Prince-Édouard et de 12 % au Nouveau-Brunswick.

Statistique Canada a étudié l’évolution des inscriptions dans les programmes réguliers de langue minoritaire. Ainsi, de 2010-2011 à 2019-2020, dans les écoles francophones en milieu minoritaire hors Québec, les inscriptions sont passées de 150 000 à 175 000.