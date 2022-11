Lapointe dénoue l’impasse en troisième et les Voltigeurs défont les Cataractes 4-2

Jérémy Lapointe a dénoué l'impasse alors qu'il restait moins de huit minutes à écouler au match et les Voltigeurs de Drummondville ont vaincu les Cataractes de Shawinigan 4-2, mardi soir.

Installés en territoire ennemi, les Voltigeurs ont pris les devants 3-2 quand le tir de Marc-Olivier Beaudry a touché Lapointe devant le filet avant de déjouer Rémi Delafontaine.

Alexis Morin, Simon Hughes et Mikael Diotte, dans un filet désert, ont également fait mouche pour les Voltigeurs, qui n'ont jamais tiré de l'arrière pendant cet affrontement.

Jacob Goobie a repoussé 29 des 31 rondelles dirigées vers lui pour la troupe de Drummondville, qui a remporté deux de ses trois matchs depuis qu'Éric Bélanger a été nommé entraîneur-chef.

Félix Lacerte et Jérémy D'Astous ont répliqué pour les Cataractes, qui ont vu leur séquence de victoires s'arrêter à trois.

Delafontaine a conclu la rencontre avec 18 arrêts.

Alors que les deux équipes étaient à égalité 1-1 en début de troisième période, Hughes a logé la rondelle dans la lucarne alors qu'il était à l'embouche du filet.

D'Astous a nivelé le pointage à mi-chemin dans l'engagement lorsqu'il a sauté sur une rondelle libre devant le filet. Lapointe a cependant inscrit le but vainqueur un peu plus de deux minutes plus tard.