Une collecte de cadeaux pour aider des familles francophones de la Nouvelle-Écosse

On s’est rendu compte que nos familles sont de plus en plus anxieuses avec l'arrivée du temps des fêtes parce qu’on le sait le coût de la vie est de plus en plus élevé , remarque Gabrielle lambert, intervenante ÉcolesPlus à l’École Bois-Joli et l'École du Carrefour

Elle et son équipe de soutien à la vie scolaire communautaire ont voulu faire quelque chose pour soulager ce fardeau.

« On a eu la bonne idée de faire une collecte de cadeaux ou de dons en argent » — Une citation de Gabrielle lambert, intervenante ÉcolesPlus

La collecte de cadeaux est déjà commencée et ceux qui veulent participer n’ont qu’à amener leur don ou leur cadeau au secrétariat des Écoles Mosaïque, du Carrefour ou Boisjoli.

L’équipe d’ÉcolesPlus sera aussi présente durant différents événements scolaires du mois de décembre dans ces trois établissements.

On va être présent au concert du temps des fêtes au Carrefour qui est le 7 et le 8 décembre , indique l’intervenante.

Il va y avoir aussi le 11 décembre à l’École Boisjoli, la fête du temps des fêtes et on sera là aussi pour faire la collecte des cadeaux.

Gabrielle Lambert est intervenante ÉcolesPLus à l’École Bois-Joli et l'École du Carrefour. Photo : Gracieuseté : CSAP

Gabrielle Lambert et son équipe espèrent amasser suffisamment de dons ou de cadeaux pour aider plus d’une soixantaine d’enfants dont les familles ont besoin d’un coup de pouce pour renflouer le dessous du sapin.

Pour les dons on demande des cadeaux pour des enfants qui sont âgés entre 4 ans et 16 ans , précise l'intervenante.

Ensuite l'équipe d'ÉcolesPlus, on a notre liste de familles, donc on va vraiment faire des paquets cadeaux et on va aller les distribuer nous-même.

Au besoin, l'équipe ira acheter plus de jouets avec les dons d'argent.

La collecte de cadeaux de trois écoles francophones de Dartmouth a déjà permis d'amasser quelques jeux et jouets. Photo : Gracieuseté : CSAP

L’objectif c’est juste de redonner au suivant , affirme Gabrielle Lambert

Si vous avez la chance de faire un don, ça va être très apprécié et ça va certainement bénéficier aux familles et aux enfants.

Et si la générosité des francophones excédait les besoins des trois écoles, Gabrielle Lambert à déjà un plan.

ÉcolesPlus, on travaille beaucoup aussi avec les nouveaux arrivants, donc on a beaucoup d’autres familles dont on pourrait combler les besoins , confie-t-elle.

Ce n'est qu’une des initiatives d’ÉcolesPlus dans ces écoles, le but, admet Gabrielle Lambert, est de toujours être à l'affût des besoins des familles.