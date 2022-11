Desjardins fait l’acquisition de trois divisions de Guardian Capital Group

En vertu de cette entente, Desjardins fera l’acquisition d’IDC Worldsource Insurance Network Inc., du courtier en fonds communs de placement Worldsource Financial Management Inc. et du courtier en valeurs mobilières Worldsource Securities Inc.

Ces trois sociétés desservent actuellement plus de 5000 conseillers financiers au Canada.

Cette transaction positionnera le Mouvement Desjardins comme chef de file dans la distribution indépendante d’assurance vie au Canada et renforcera sa distribution de produits de placement au détail, estime Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins.

Cette acquisition positionnera Desjardins comme un leader canadien en distribution indépendante, avec plus de 2 G$ de primes d'assurance vie en vigueur et 43 G$ en actif sous gestion, réparti dans des fonds communs, des fonds distincts et des valeurs mobilières, au 30 juin 2022 , peut-on lire dans un communiqué du Mouvement Desjardins.

Desjardins assure par ailleurs que les sociétés acquises de Guardian dans cette transaction seront exploitées de façon indépendante et que les équipes de direction et le personnel demeureront en poste.

Guardian estime pour sa part que cette transaction créerait une valeur significative pour ses actionnaires, tout en lui permettant de simplifier ses activités pour les recentrer sur la gestion d'actifs.

La transaction devrait être conclue au cours du premier trimestre 2023.