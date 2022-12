Donner les clés de la réussite scolaire

Atelier de cuisine, jeu-questionnaire sur la performance, test sur l’utilisation des écrans : sept ateliers ont été proposés aux jeunes des deux écoles secondaires. Près de 300 élèves de la troisième à la cinquième année ont pris part au mini-colloque.

Initié par le Carrefour jeunesse-emploi de la Haute-Côte-Nord, le Centre de services scolaire de l’Estuaire ( CSS ) et du Centre intégré de santé et de services sociaux ( CISSS ) de la Côte-Nord, ce rendez-vous annuel se veut ludique et interactif. L'objectif est de fournir aux jeunes les outils nécessaires à la réussite scolaire, explique l’intervenante jeunesse du carrefour jeunesse-emploi, Karine Vivier.

On ne parle pas directement de la persévérance et de la motivation, on parle de plusieurs sujets qui peuvent favoriser le bien-être des élèves. On a eu beaucoup d’inscriptions pour l’atelier sur le stress et pour l’atelier sur les déjeuners , mentionne Karine Vivier.

L’intervenante jeunesse au Carrefour jeunesse-emploi de la Haute-Côte-Nord, Karine Vivier, soutient que les ateliers sont interactifs et ludiques. Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

« Il a fallu qu’on aménage les classes pour que les élèves puissent se lever et travailler en équipe. » — Une citation de Karine Vivier, intervenante jeunesse au Carrefour jeunesse-emploi de la Haute-Côte-Nord

Caroline Jean, nutritionniste pour le CISSS de la Côte-Nord, a fait découvrir une recette aux participants et en a profité pour rappeler l’importance d’acquérir de saines habitudes de vie.

On fait un genre de muffin dans un pot Masson. C’est très rapide et on peut les faire d’avance et ajouter le liquide le matin , explique Caroline Jean, qui en est à sa troisième participation au mini-colloque.

Caroline Jean est nutritionniste au CISSS de la Côte-Nord. Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

On parle de l’importance du déjeuner parce qu’il y a beaucoup de jeunes qui ne déjeunent pas, ce qui a une incidence sur la concentration à l’école. Ils sont en pleine croissance, donc c’est d’autant plus important , souligne la nutritionniste.

Le mini-colloque sur les déterminants de la persévérance scolaire s'est tenu mardi à Forestville et mercredi aux Bergeronnes. Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

Zachary Gallant, qui est en troisième année à la polyvalente des Rivières, a participé aux ateliers sur les neuf clés vers la réussite et sur la performance. Il explique avoir été conscientisé notamment sur la consommation de boissons énergisantes. Les profs ici à l’école nous répètent de ne pas lâcher et de persévérer. Ils sont toujours derrière nous pour nous encourager , conclut l'élève.