Nouvelle demande pour une consultation publique sur le site Robert-Guertin

Dans une lettre formelle adressée à la mairesse France Bélisle, le conseiller du district Hull-Wright et chef intérimaire d'Action Gatineau, Steve Moran réitère sa demande de consultation publique quant à l’avenir du site du centre-ville de Hull. La mairesse s’est faite avare de commentaires en marge du comité exécutif, mercredi matin.

La proposition des dernières semaines d’utiliser une grande partie du site Guertin pour y aménager un quartier général de police a suscité surprise, déception et frustration dans la population , peut-on lire dans la missive du chef intérimaire d’Action Gatineau.

Lors du dernier conseil municipal, plusieurs dizaines de citoyens et d'organismes s’étaient présentés pour dénoncer le projet de la ville de loger le futur quartier général du SPVG sur les ruines de l’ancien aréna. La proximité du site avec les principales ressources pour les personnes en situation d’itinérance était l’un des principaux arguments soulevés.

Dans sa lettre, Steve Moran invoque aussi les besoins du quartier.

Le secteur a besoin notamment de logements sociaux et abordables, de commerces de proximité comme une épicerie, et d’infrastructures récréatives, sportives, culturelles et communautaires, poursuit M. Moran.

La mairesse Bélisle promet une réponse sans dire laquelle

En mêlée de presse mercredi matin, la mairesse Bélisle a répété que la situation était urgente en raison de l’échéancier serré imposé par la construction d’un nouvel hôpital sur le site du poste de Hull. Elle rappelle que son administration a repoussé la prise de décision quant au site Robert-Guertin au mois de janvier, afin d’obtenir des compléments d’information, notamment quant à d’autres sites potentiels à Gatineau.

Mme Bélisle déclaré qu’elle répondrait par écrit au conseiller du district Hull-Wright, sans s’avancer sur la mise en place d’une consultation publique.

Plus de détails à venir…