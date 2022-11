L’ancien gérant des Marlins et des Dodgers Don Mattingly rejoint les Blue Jays

Don Mattingly a déjà passé sept saisons en tant que gérant des Marlins de Miami et cinq ans comme gérant des Dodgers de Los Angeles. Il a été nommé gérant de l'année de la Ligue nationale en 2020.

Âgé de 61 ans, il a passé 14 années comme joueur dans les ligues majeures avec les Yankees de New York et a été six fois au match des étoiles.

Par conséquent, les Blue Jays ont indiqué que Casey Candaele retournera à la barre du club Triple-A de Buffalo pour diriger les Bisons. L'équipe prévoit d'annoncer son équipe d'entraîneurs pour la saison prochaine dans les semaines à venir.