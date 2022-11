Richard Losier quitte la direction de Services de santé Medavie NB

Un changement de garde aura bientôt lieu à la tête de Services de santé Medavie NB, qui gère Ambulance Nouveau-Brunswick et le Programme extra-mural du Nouveau-Brunswick. Son président, Richard Losier, quittera ses fonctions le mois prochain.

La nouvelle a été annoncée aux membres du personnel dans une note interne, obtenue par Radio-Canada Acadie.

Le président de Services de santé Medavie, Erik Sande, y annonce que Richard Losier prendra sa retraite à la fin décembre .

Il souligne ensuite la longue carrière de gestionnaire de M. Losier et sa contribution au cours des dernières années.

J’aimerais remercier Richard d’avoir donné le ton à la concrétisation d’une nouvelle vision pour les soins primaires au Nouveau-Brunswick malgré la période incroyablement difficile que nous avons traversée et qui a été ponctuée par une demande plus élevée et des restrictions imposées par la pandémie de COVID-19 , peut-on lire dans la note interne.

Erik Sande conclut que le processus de sélection pour pourvoir son poste sera lancé sous peu.

Richard Losier a été nommé PDG de Services de santé Medavie NB en décembre 2017.

Il avait auparavant travaillé en ventes pour l’entreprise de produits et de services médicaux Metronics et occupé des postes de gestion dans le système de la santé.

Il a notamment été le vice-président aux services cliniques du Réseau de santé Vitalité et le directeur général du Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont.

Radio-Canada Acadie a demandé une entrevue à Richard Losier. Nous n'avons pas encore reçu de réponse.

