Des Pionniers au Rouge et Or, ils remportent la Coupe Vanier

Le Rouge et Or de l'Université Laval a soulevé la Coupe Vanier pour la 11 e fois de son histoire samedi dernier en battant les Huskies de l'Université de la Saskatchewan. Deux anciens des Pionniers du Cégep de Rimouski, Nathaniel Dumoulin-Duguay et Jean-William Rouleau, étaient de l'équipe victorieuse.

Le sentiment de réussite, de faire ça avec ton équipe, tes boys, c'est rendu ta famille. C'est vraiment comme un rêve. Je pense que ça fait partie de mes plus beaux moments à vie , décrit le joueur de ligne offensive Nathaniel Dumoulin-Duguay.

Nathaniel Dumoulin-Duguay a été nommé joueur de ligne par excellence de la saison 2022. Photo : Rouge et Or

On dirait qu'on était destiné à gagner. On n'avait pas de doute. […] La fierté d'avoir passé à travers de tout ça malgré chaque défi que chaque équipe présentait , ajoute Jean-William Rouleau, plaqueur défensif.

Le parcours éliminatoire du Rouge et Or n'a pas été de tout repos. L'équipe est d'abord venue à bout des Carabins de l'Université de Montréal en finale de la Coupe Dunsmore. Les hommes de Glenn Constantin sont ensuite revenus de l'arrière pour battre les Mustangs de Western et du même coup accéder à la finale de la Coupe Vanier.

Le Rouge et Or a finalement battu les Huskies de l'Université de la Saskatchewan 30-24 pour mettre la main sur le prestigieux trophée. Il s'agit d'un premier titre depuis 2018.

On affrontait quasiment les trois meilleures équipes au Canada , affirme Jean-William Rouleau, qui disputait une troisième saison dans le circuit universitaire. Au cégep, [on a] toujours perdu en demi-finale. C'est la première fois que je me rends vraiment au bout de la saison, victorieux.

Cette victoire couronne une saison inespérée pour les deux footballeurs de Rimouski, qui évoluaient il y a quelques années en troisième division collégiale, avec les Pionniers. Plus tôt ce mois-ci, ils ont été nommés sur l'équipe d'étoiles du RSEQ .

Après avoir obtenu un seul départ à sa première saison universitaire, Nathaniel Dumoulin-Duguay a aussi obtenu le titre de joueur de ligne de l’année dans la province.

Je ne me rends pas compte encore de tout ce que j'ai réussi à accomplir cette année. […] Ça peut donner que du bon pour le futur , explique le joueur de ligne offensive.

Les deux joueurs seront de retour l'an prochain pour une nouvelle saison.

Avec les informations de René Lévesque