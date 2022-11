Les impôts fonciers augmenteront de 3,93 % l’an prochain à Saskatoon

Cette décision arrive à cause de l’inflation et de coûts additionnels qui n’ont pas été pris en compte quand le budget pour l’année 2023 a été établi il y a deux ans.

Au début de la semaine, le conseil municipal s’était rencontré pour se pencher sur les recommandations faites par l’administration municipale pour que les impôts fonciers augmentent de 4,38 % l’an prochain.

Les conseillers municipaux ont cependant ramené cette hausse à moins de 4 % après avoir décidé de reporter des baisses de coût d’électricité à Saskatoon et de réduire le montant alloué au fonds attribué aux événements spéciaux de la Ville.

Le maire de Saskatoon, Charlie Clark, affirme que ceci est un bon compromis.

« Quand on regarde vers le futur, on voit plusieurs éléments de ce budget qui nous aident à préparer et à planifier de manière stratégique pour bâtir un avenir solide pour notre ville, alors que le monde change rapidement. »