Des sapins de Noël plus chers à cause de la pénurie et la hausse des coûts de production

Le coût moyen d'un sapin de Noël est en hausse cette année en raison de l'augmentation des coûts du carburant, des engrais et de la main-d'œuvre, des changements climatiques, des taux d'assurance plus élevés et d'une pénurie d'arbres à l'échelle du continent, selon plusieurs producteurs.

Shirley Brennan, directrice générale de l'Association canadienne d'arbres de Noël, estime qu’il s’agit d’une augmentation d'environ 10 % uniquement à cause des dépenses que cela coûte à la ferme .

Shirley Brennan, directrice générale de l'Association canadienne d'arbres de Noël, affirme que si l'industrie est en plein essor, le nombre d'arbres plantés au Canada est en baisse. Photo : Radio-Canada / James Dunne

Selon elle, le coût des engrais a augmenté d'environ 25 % l'année dernière. Dans certaines régions, les agriculteurs disent même qu'il a augmenté jusqu'à 50 %.

L'essence pour les camions qui transportent les arbres des fermes de vente en gros vers les points de vente coûte plus cher. Il en va de même pour le carburant des machines agricoles, et il est plus coûteux d'assurer la ferme elle-même.

Tous ces frais supplémentaires pour les agriculteurs signifient, selon elle, que les consommateurs paient plus cher leurs arbres cette année.

Beaucoup de choses ont changé en 40 ans

George Powell et sa femme, Marianne, cultivent des arbres sur leur ferme à Bowmanville, en Ontario, depuis plus de 40 ans. Il doit y avoir une pénurie, mentionne l'arboriculteur, car toutes sortes de gens nous téléphonent, voulant des arbres en gros .

Ils se sont lancés dans cette activité par accident en 1980, lorsqu'ils ont acheté 30 hectares de ce qu'ils pensaient être une terre de brousse à l'est de Toronto.

Cosima Caloia, la petite-fille de George Powell, arboriculteur à Bowmanville, en Ontario, montre la longueur des sapins dans la ferme familiale. Photo : Gracieuseté / George Powell

Au printemps, à la fonte des neiges, il y avait des milliers d'arbres de Noël plantés, et j'ai dit : "Les enfants, nous allons devenir des producteurs d'arbres de Noël".

Mais beaucoup de choses ont changé en 40 ans. George Powell dit qu'il y avait 12 arboriculteurs dans la région à l'époque. Maintenant, ils sont les seuls à être toujours en activité. Par ailleurs, les semis coûtaient autrefois 10 cents chacun, contre 1,5 dollar aujourd'hui.

Une industrie en croissance, mais la production recule

Mme Brennan affirme que ce qui était une industrie de 53 millions de dollars en 2015 vaut maintenant plus de 100 millions de dollars. Les derniers chiffres de Statistique Canada l'évaluent à plus de 160 millions de dollars pour 2021 et le Canada exporte également près de la moitié des arbres qu'il cultive.

Mais le nombre d'arbres mis en terre est en baisse. En 2016, il y avait 1872 fermes d'arbres de Noël au Canada. En 2021, il y en avait plus que 1364.

Selon Mme Brennan, au cours de la dernière décennie, le Canada a perdu environ 8094 hectares de terres pour la culture des arbres de Noël - qui auraient pu produire quelque 30 millions d'arbres - en raison de divers facteurs.

M. Powell pense que cette pénurie peut être attribuée à la crise financière qui a frappé les agriculteurs en 2008. Beaucoup n'ont pas pu se permettre de planter autant d'arbres cette année-là et, comme il faut 15 ans pour faire pousser un arbre à partir d'une graine, ces effets se font sentir aujourd'hui.

Les changements climatiques ont aggravé la situation

Les changements climatiques et les phénomènes météorologiques extrêmes ont également des répercussions sur les cultures. La sécheresse est toujours un gros problème pour les semis , précise M. Powell, car son exploitation n'est irriguée que par les précipitations.

De son côté, Dan Friesen, propriétaire de Timber Trails Tree Farm près de Steinbach, dans le sud-est du Manitoba, rappelle que l'année 2019 a été très humide ici .

Nous sommes entrés dans un hiver extrêmement humide et nous avons perdu un bon pourcentage de notre récolte d'épinettes dans notre ferme , ajoute-t-il.

Il indique que la perte ne lui a pas fait mal à l'époque, mais que c'est le cas maintenant : Nous avons perdu beaucoup d'arbres à ce moment-là que nous serions en train de couper maintenant. Donc, et malheureusement, ils ne sont pas là et il faut beaucoup de temps pour les faire repousser .

Son conseil aux acheteurs cette année : soyez prêt à sortir de vos habitudes. Vous n'avez peut-être pas besoin de l'arbre de 2,5 mètres ou de 3 mètres que vous achetez habituellement , abonde la directrice générale de l'Association canadienne d'arbres de Noël.

Selon elle, la demande de petits arbres destinés à être sur une table et d'arbres minces et courts - plus adaptés aux petits espaces de vie - est en hausse.

Avec les informations de Stephanie Hogan, Karen Pauls et Cameron MacIntosh