Le Canada en tête des pays du G7 pour ce qui est de la main-d’œuvre la plus scolarisée

Le Canada est en tête des pays du G7 pour ce qui est de la main-d'œuvre la plus scolarisée, grâce aux immigrants, aux jeunes adultes et à un solide secteur collégial, mais il subit des pertes importantes de titulaires de certificats d'apprenti dans les principaux domaines de métiers, révèlent les plus récentes données de Statistique Canada.

C'est notamment grâce aux immigrants et aux jeunes adultes. La proportion de la population titulaire d'un baccalauréat ou grade supérieur a continué d'augmenter en raison d'un afflux d'immigrants très scolarisés et du nombre croissant de jeunes adultes obtenant un baccalauréat ou un grade supérieur , peut-on lire dans le rapport de Statistique Canada.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

En fait, les immigrants récemment arrivés au pays sont à l'origine de près de la moitié de la croissance de la proportion de Canadiens titulaires d'un baccalauréat ou grade supérieur .

Selon le recensement de 2021, les immigrants et les résidents non permanents au Canada représentent plus de la moitié de la population en âge de travailler ayant un doctorat (55,8 %); une maîtrise (52,2 %); ou un diplôme en médecine, en médecine dentaire, en médecine vétérinaire ou en optométrie (50,8 %) et représentaient 39,1 % de ceux qui ont un baccalauréat.

Et encore, les talents de plusieurs d'entre eux restent sous-utilisés : plus du quart de tous les immigrants titulaires d'un baccalauréat ou grade supérieur obtenu à l'étranger occupent un emploi qui nécessite, tout au plus, un diplôme d'études secondaires .

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Un autre facteur clé est la vigueur du secteur collégial au Canada . Près de 1 personne sur 4 en âge de travailler (24,6 %) avait un certificat ou un diplôme d'un collège ou un diplôme semblable en 2021, une proportion supérieure à celle enregistrée dans tout autre pays du G7.

Au niveau universitaire, les personnes titulaires d'un baccalauréat ou d'un grade supérieur ont augmenté de 19,1 % au sein de la population en âge de travailler entre 2016 et 2021. Ces hausses sont encore plus importantes dans les domaines des soins de santé (24,1 %) et de l'informatique et des sciences de l'information (46,3 %).

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Des pertes importantes dans les principaux domaines de métiers

Par contre, le nombre de personnes en âge de travailler titulaires d'un certificat d'apprenti dans un métier a stagné ou a diminué dans trois grands domaines : les métiers de la construction (+ 0,6 %), les technologies mécaniques et de réparation (- 7,8 %) et le travail de précision (- 10,0 %), puisque moins de jeunes travailleurs remplacent les baby-boomers qui partent à la retraite .