La tempête cause d’importants dérangements dans le sud-ouest de la Colombie-Britannique

La tempête de neige qui a frappé le sud de la Colombie-Britannique cause d'importants dérangements : pannes de courant, écoles fermées, conditions routières difficiles et traversiers et vols d'avion retardés ou annulés. Les habitants ne sont pas au bout de leurs peines puisque les précipitations doivent se poursuivre jusqu'en après-midi.

Mercredi matin, Environnement et Changements climatiques Canada affichait toujours des alertes de tempêtes hivernales ou de neige  (Nouvelle fenêtre) pour le sud-ouest, la côte centrale, le centre-sud de la province ainsi que pour la vallée de la rivière Elk.

Les chutes de neige doivent se poursuivre pour la baie Howe, la région de Whistler ainsi que le long de la route Sea to Sky qui mène de Squamish à Whistler.

La neige parfois forte et la poudrerie persisteront, écrit Environnement Canada. De 10 à 20 cm sont tombés jusqu'à présent, et de 5 à 10 cm supplémentaires sont attendus jusqu'en début d'après-midi.

Des vents forts pouvant atteindre 70 km/h au sud de Squamish vont perdurer mercredi matin.

« Une forte dépression sur l'île de Vancouver cause des conditions routières hivernales dangereuses. Au cours de la journée d'aujourd'hui, une masse d'air instable occasionnera des périodes de fortes averses de neige avec de 5 à 10 cm supplémentaires attendus. » — Une citation de Environnement et Changement climatique Canada

Les routes principales de Vancouver sont un peu plus dégagées que les rues secondaires, car les voitures y circulent en continu. À 5 h 30 mercredi, de la neige fondante recouvrait partiellement la rue Main dans le quartier de Mount Pleasant. Photo : Radio-Canada / ARForest

Écoles fermées

À 6 h 26 mercredi, le Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique  (Nouvelle fenêtre) donnait les informations suivantes au sujet de ses écoles :

École des Deux-rives (Mission) : fermée

École Océane (Nanaimo) : fermée

École secondaire NDSS (Nanaimo) : fermée

École La Vérendrye (Chilliwack) : fermée

École Au-coeur-de-l’Île (Comox) : fermée

École des Grands-Cèdres (Port Alberni) : transport scolaire annulé

École Mer-et-montagne (Campbell River) : fermée

École secondaire Carihi (Campbell River) : fermée

Plusieurs commissions scolaires anglophones de la province ont également suspendu le transport scolaire ou décidé de fermer leurs écoles aujourd'hui.

La Ville de Vancouver demande aux personnes qui ont abandonné leur voiture dans une rue de la ville ou qui sont stationnées sur une artère principale de récupérer leur véhicule pour faciliter le déneigement. Photo : Ville de Vancouver/Twitter

Conditions routières difficiles

À Vancouver, ceux qui ont circulé pendant la nuit ont eu de la difficulté sur les routes mal déneigées.

Les conditions étaient très mauvaises, je ne sais pas ce que fait la Ville, je n’ai pas vu de camion municipal nettoyant les rues avant 2 h , a déclaré un chauffeur de taxi qui a travaillé toute la nuit et qui préfère garder l’anonymat.

« ll n’y a pas de sel sur les rues qui sont recouvertes de neige fondante.Toutes les rues principales de Vancouver sont comme ça et il y a des autobus et des voitures coincées partout. La Ville savait qu’une tempête de neige arrivait et elle n’était pas prête. » — Une citation de chauffeur de taxi

Les conditions routières sont difficiles un peu partout dans le Grand Vancouver et la vallée du Fraser, selon Drive BC  (Nouvelle fenêtre) , spécialement à l'approche et sur les ponts.

Certaines personnes ont abandonné leur voiture là où elle est restée coincée, comme ici près du parc Central de Burnaby. Photo : Claudio Guanais Liberal

Sur son compte Twitter, la Ville de Vancouver a demandé aux citoyens qui ont abandonné leur voiture dans une rue parce qu'elle était coincée ou stationné leur véhicule sur une rue principale de les déplacer pour faciliter le déneigement.

D'autre part, TransLink, la compagnie qui assure les transports en commun pour Metro Vancouver signale que les conditions routières causent des difficultés et que certains autobus roulent avec du retard et que certains trajets sont annulés.

Mardi soir, des dizaines de milliers de personnes étaient sans électricité dans la province, principalement dans l’île de Vancouver. Lors de sa mise à jour à 5 h 29 mercredi, le site Internet de BC Hydro  (Nouvelle fenêtre) (en anglais) affichait toujours près de 17 000 clients sans électricité dans l’île.

Traversées et vols annulés ou retardés

BC Ferries annonce que plusieurs traversées sont annulées ou retardées et qu’il vaut mieux vérifier avant de se rendre à une de ses gares maritimes.

Les aéroports de Vancouver, Victoria et Kelowna font état de vols retardés et annulés et demandent aux voyageurs de vérifier l'état de leur vol avant de se déplacer et de se donner plus de temps pour se rendre aux aéroports si leur vol a toujours lieu.