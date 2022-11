Le rapport annuel de la vérificatrice générale de l’Ontario sera publié aujourd’hui

Les contrats liés à la COVID-19 et les vaccinations contre le coronavirus, les inondations en milieu urbain et la Société des loteries et des jeux de l'Ontario font partie des divers sujets du rapport annuel de la vérificatrice générale de la province aujourd'hui.

Bonnie Lysyk est sur le point de livrer son rapport annuel, qui contient 15 audits différents, y compris la rentabilité et la rapidité des contrats et des achats liés à la COVID-19, ainsi que la question de savoir si le programme de vaccination de l'Ontario était rentable et équitable.

Les audits porteront également sur des sujets tels que la planification et la gestion des routes, la gestion financière dans les universités et la Société des loteries et des jeux de l'Ontario.

Le rapport fera aussi le point sur l'environnement, notamment les inondations en milieu urbain, la conservation de l'escarpement du Niagara, la gestion des espèces envahissantes et la gestion des dangers tels que les incendies de forêt, les sécheresses et les puits de gaz.

Deux vérifications porteront également sur le secteur de l'énergie, portant sur la surveillance et la protection des consommateurs par la Commission de l'énergie de l'Ontario et la gestion et l'entretien des centrales hydroélectriques par Ontario Power Generation.

Les autres domaines d'audit comprennent l'Autorité de réglementation des services financiers, le Bureau du directeur général de l'information et le Conseil ontarien de l'immobilier.

Avec les informations de La Presse canadienne