L’UNESCO a tranché, la baguette sera inscrite au patrimoine immatériel de l’humanité

L' UNESCO a tranché mercredi. La baguette sera inscrite au patrimoine immatériel de l’humanité.

C'est un travail de cinq ans qui vient aujourd'hui d'être couronné , s'est réjoui peu de temps après l'annonce le président de la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française, Dominique Anract, qui est à l'origine de la candidature.

Dominique Anract est le spécialiste français de la baguette. C'est lui qui a monté le dossier de candidature qui a permis de faire reconnaître le savoir-faire des boulangers-pâtissiers français à l'UNESCO. Photo : Getty Images / FRANCOIS GUILLOT

En entrevue à l'émission montréalaise Tout un matin, sur ICI Première, M. Anract a expliqué que des gestes forts étaient maintenant requis pour protéger la baguette dite « de tradition ».

Car le pain favori des Français, qui a vu le jour au début du 20e siècle à Paris, est de plus en plus cuisiné en usine, a-t-il déploré, soulignant au passage que l'Hexagone a perdu environ 400 boulangeries par an depuis les années 1980.

Une bonne baguette, fait valoir M. Anract, doit pourtant être le résultat d'un pétrissage lent , d'une grosse hydratation , d'une très longue fermentation (de 3 à 24 heures), d'un façonnage à la main et d'une cuisson avec un four très chaud à sole .

Le résultat, lui, doit déboucher sur une baguette aux alvéoles irrégulières , croustillante à l'extérieur et moelleuse à l'intérieur , décrit-il.

Pour toutes ces raisons, l' UNESCO a appelé mercredi à protéger non pas la recette en elle-même, mais le savoir-faire des boulangers-pâtissiers et la culture entourant ce qu'a décrit le président Emmanuel Macron comme 250 grammes de magie et de perfection .

La baguette est profondément ancrée dans le mode de vie des Français. Douze millions d'entre eux se rendent chaque jour à la boulangerie, apprend-on en consultant le dossier de candidature soumis à l' UNESCO .

« C’est la première course qu’on demande à un enfant. C’est le croûton, la mouillette, le sandwich. Il y en a sur toutes les tables, que ce soit le matin, le midi ou le soir. » — Une citation de Dominique Anract, président de la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française

M. Anract espère maintenant que la reconnaissance du savoir-faire des boulangers-pâtissiers français convaincra davantage d'apprentis de reprendre le flambeau.

Le choix de présenter la candidature de la baguette avait été effectué début 2021 par la France, qui l'avait préférée aux toits de zinc de Paris et à une fête vinicole jurassienne.