Accusé d’agression sexuelle, Martin Brosseau, attend sa peine

La couronne et la défense ont fait des propositions bien différentes sur la peine.

Du côté du ministère public, on souhaite une peine d'emprisonnement de trois ans alors que la défense réclame une peine qui était, jusqu’à tout récemment non applicable dans des dossiers de cette nature, soit une peine d’emprisonnement dans la collectivité. Ceci signifie que l'accusé est assigné à son domicile.

Le ministère public soutient que cette peine serait inacceptable puisqu'elle viendrait nuire à la confiance du public envers le système de justice pour une agression jugée grave.

Selon la défense, le ministère public interprète mal ce qu'est un emprisonnement dans la collectivité.

Je trouve que c'est de banaliser cette peine-là de penser que ce n'est rien, c'est de rester à la maison, alors qu'au contraire dans les faits, c'est une peine très contraignante, très sévère, très privative de liberté , explique l'avocate de la défense, Me Kim Dingman.

Par ailleurs, la victime, Jordane Giguère, a lu une déclaration à la cour pour exprimer les conséquences de cette agression sur sa vie. Elle a dit, notamment, avoir subi un choc post-traumatique et a dû être suivie par un psychologue, en plus d'avoir des idées suicidaires et des pertes de revenus.

Elle a tenu à prendre la parole à visage découvert pour démontrer que celles et ceux qui ont subi une agression doivent porter plainte malgré les obstacles. Pour arrêter d'avoir honte et de remettre la responsabilité à l'agresseur. Pour montrer un exemple de comment ça peut se passer, comment ça peut aller et comment ça peut se faire. Pour donner espoir aussi que, des fois, il y a des résultats , a confié Jordane Giguère.

Le Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel ( CALACS ) en Estrie salue cette prise de parole. Ce que l'on observe dernièrement, c'est qu'il y a un mouvement de recul au niveau des droits des victimes d'agression sexuelle. Les victimes sont beaucoup culpabilisées sur les réseaux sociaux, on met leur parole en doute quand elles dénoncent, on va chercher des raisons pour justifier les comportements de la personne qui a commis l'agression. Donc, on est contente quand on voit des victimes qui décident de briser ce silence-là parce qu'en fait le silence sert à protéger l'agresseur et il pèse sur la victime. On est contentes quand on voit des personnes qui décident de briser cette culture du silence , précise l'intervenante aux communications pour l'organisme, Kelly Laramée.

Le dossier sera de retour devant la cour le 3 février prochain, puisque le juge n'a pas voulu prendre de décision immédiatement.

L'accusé a annoncé vouloir porter le jugement en appel.

Avec les informations de Thomas Deshaies