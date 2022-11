Tremblements de terre à Tofino : le système de détection des séismes passe le test

Des capteurs ont en effet notamment détecté le séisme d’une magnitude de 4,8 avant d’envoyer des alertes à Victoria et à Vancouver 35 secondes avant le début des mouvements. Ce n’est pourtant pas la première fois que le système fonctionne.

On met le système au point depuis environ 5 ans et les premières détections ont déjà eu lieu en 2018, donc le système a déjà détecté une centaine de tremblements de terre , explique le directeur de l'engagement aux utilisateurs à Ocean Networks Canada, Benoît Pirenne.

Le tremblement de terre qui a eu lieu à 34 kilomètres de Tofino est cependant différent des secousses précédentes par son ampleur et sa proximité avec des habitations.

Le système fonctionne en décelant la première onde d’un tremblement de terre, ce qui permet aux chercheurs de déterminer à la fois sa magnitude et son épicentre.

Chaque fois qu’il y a un tremblement de terre, il y a deux ondes qui sont créées. L’onde primaire, c’est le son qui voyage à la vitesse du son et l’onde secondaire, ce sont les mouvements du sol qui causent les dommages , explique le professeur de biologie à l'Université de Victoria et directeur scientifique d'Ocean Networks Canada, Kim Juniper.

Le système permet d’aviser les clients de 30 à 60 secondes avant le début des premières secousses, ce qui peut paraître peu, mais qui pourrait être crucial pour minimiser les dégâts dans certains secteurs.

On a mis ce système au point avec pour ambition de pouvoir permettre aux organismes qui gèrent les infrastructures critiques de la région de se préparer et de réagir automatiquement à une annonce de tremblement de terre qui pourrait avoir un impact sur les opérations en question , explique Benoît Pirenne.

En cas de tremblement de terre, Vancouver pourrait rapidement limiter l'accès aux ponts et TransLink pourrait ralentir les trains.

En cas de séisme important, par exemple, les feux de circulation pourraient changer au rouge juste avant un pont afin d’éviter qu’il y ait trop de voitures qui empruntent la structure durant le tremblement de terre. Les hôpitaux pourraient quant à eux cesser immédiatement les opérations chirurgicales afin d'éviter des accidents et TransLink pourrait ralentir ses trains, expliquent les deux chercheurs.

« On sait que ça arrive tous les cent ans environ, donc on est dû et ce serait bien de le savoir avant plutôt que de le subir. »