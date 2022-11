Deux séismes importants de magnitude 6 et 5,2 ressentis dans le nord de l’Alberta

Selon Séismes Canada, deux événements sismiques ont été enregistrés mardi dans le nord de l'Alberta, un tremblement de terre de magnitude 6, et un autre de magnitude 5,2. Cela pourrait être deux des séismes les plus importants jamais enregistrés en Alberta.

Les rapports sur les séismes sont souvent revus a posteriori, mais un séisme de magnitude 6 serait le plus fort séisme enregistré en Alberta. Le tremblement de terre le plus fort ayant eu lieu dans la province, de magnitude 5,4, s’est déroulé en avril 2021 près de la frontière avec la Colombie-Britannique, à environ 40 kilomètres au nord-est de Dawson Creek.

Mardi, à 16 h 45 heure locale, le premier séisme de magnitude 5,2, et d’une profondeur estimée à 4 kilomètres, a eu lieu à environ 29 kilomètres au nord-est du hameau de Reno, lui-même situé à 360 kilomètres au nord-ouest d’Edmonton, et à 200 kilomètres au nord-ouest de Dawson Creek, en Colombie-Britannique. Séismes Canada dit qu’il a été légèrement ressenti à Peace River et affirme n’avoir reçu aucun rapport de dommages encore .

À 17 h 55, un deuxième séisme de plus grande ampleur à été détecté près de Reno, à une profondeur de deux kilomètres et d’une magnitude 6. Séismes Canada précise ne pas avoir reçu de dommages, et que cette secousse a été fortement ressenti[e] proche de Reno [et] légèrement ressenti[e] dans l'est de la Colombie-Britannique et l'ouest de l'Alberta . L’agence ajoute qu’il y a eu un certain nombre de répliques ressenties dans la même zone.

Des témoignages d’habitants montrent que ce séisme a également été ressenti à Edmonton, Calgary et Fort McMurray ainsi que dans d'autres communautés de la province.

Au moins trois autres événements ont été enregistrés dans la zone de Reno la semaine dernière, deux séismes de magnitude 4,1 et un autre de 4,5.