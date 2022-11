Rio Tinto annonce la construction d’un épi de 140 mètres à Saint-Gédéon

La construction, semblable à une digue, devrait ralentir le problème d'érosion et d'ensablement dans ce secteur.

Après une vingtaine de consultations et plusieurs solutions présentées, la multinationale a opté pour la construction de cet épi, qui prolongera en droite ligne la berge nord de la rivière qui se jette dans le lac Saint-Jean.

Certains épisodes de grands vents forcent parfois la fermeture de la navigation sur la rivière, bloquant l’accès aux marinas. Ce fut notamment le cas le 1er août 2021.

Le 1er août 2021, le chenal était complètement obstrué par du sable pendant une bonne partie de la journée, bloquant l'accès au lac Saint-Jean. Photo : Facebook : Club nautique Belle-Rivière

Estimés à 2,5 M$, les travaux vont se faire cet hiver.

Il y a une problématique d’érosion dans le secteur qui est engendrée principalement par les vents dominants. Donc, on pense qu’on va devoir continuer à faire du rechargement de plages, sauf que l’objectif, c’est d’en faire moins fréquemment, donc de pouvoir préserver la plage et freiner l’érosion et faire des rechargements qui vont être moins fréquents avec la construction de l’épi , a expliqué Malika Cherry, conseillère aux relations média chez Rio Tinto.

Rappelons que c’est la multinationale qui est responsable de la gestion du lac qui lui sert de réservoir pour la production d’hydroélectricité utilisée pour la fabrication d’aluminium.

Des réactions partagées

Pour ce qui est des citoyens de Saint-Gédéon, les réactions ont été partagées.

Marie-Léa Truchon, présidente du Club de Saint-Gédéon-sur-le-Lac qui représente les propriétaires du secteur, affirme qu'il n'y a pas d'acceptabilité sociale pour ce projet. Elle croit que c'est un choix démesuré qui ne règlera pas un problème complexe. Elle espère qu'il pourra y avoir d'autres discussions parce que ses membres préféraient une autre solution beaucoup moins visible.

Pour sa part, le maire de Saint-Gédéon, Émile Hudon, croit qu'il était impératif qu'il y ait une intervention.

Cet automne, on peut dire que la Belle Rivière a fermé avec les grands vents qu’on a eus puis il y a eu du déplacement de sable. On ne se le cachera pas, ce secteur-là du lac est peut-être un des pires pour une question de vents du nord-ouest. On veut le protéger, puis la Municipalité va essayer de trouver une alternative avec tout le monde. Mais il faut que le monde soit conscient que ça prend une intervention cette année , a mentionné le maire Émile Hudon, mardi.

