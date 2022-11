Une patinoire Bleu Blanc Bouge annoncée pour Québec

La Fondation des Canadiens pour l'enfance en a fait l’annonce lors du premier entracte du match des Canadiens de Montréal contre les Sharks de San José mardi soir, en compagnie de Bruno Marchand qui se dit très content de la nouvelle. En plus de la patinoire, des jeunes recevront des équipements de hockey.

Un énorme merci à la Fondation des Canadiens pour l'enfance de croire en l'importance du sport pour tous. Le lieu est tout à fait désigné pour desservir la population de Québec, étant à la jonction entre deux arrondissements où la concentration de jeunes familles est très élevée. La Ville accueille avec un énorme enthousiasme ce geste fort pour la santé de nos jeunes , souligne Bruno Marchand.

Ce projet cadre bien avec la volonté du maire de Québec d’installer une patinoire couverte et réfrigérée dans chaque arrondissement. La Ville a d’ailleurs lancé plusieurs appels d'offres dans le but de construire sa première infrastructure qui devra coûter entre 6 et 7 millions $.

Le maire Marchand rappelle que bouger n'est pas nécessairement une question de volonté, mais plutôt d'accès aux infrastructures. Il espère que la patinoire servira de levier pour en construire d'autres ailleurs.

La patinoire Bleu Blanc Bouge, dont le coût est estimé à 2 millions $, sera une destination quatre saisons. Les citoyens pourront donc y pratiquer des sports comme le basket-ball, le soccer et le hockey-balle du printemps à l’automne.

L'objectif du programme est d'installer une patinoire réfrigérée dans des quartiers plus défavorisés pour favoriser le sport chez les jeunes. Jusqu’à maintenant, Montréal compte six patinoires. Sept autres installations sont situées à Longueuil, Laval, Sherbrooke, Trois-Rivières, Joliette, Val-d'Or et Saguenay. Une 14 patinoire a été annoncée à Saint-Jérôme et celle de Québec sera la 15e du genre.

La construction débutera à l'été 2024, pour une ouverture prévue à l'hiver 2025.