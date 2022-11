Agribition, jour 2 : le bison est à l’honneur

La foire agricole Agribition vise à contribuer au développement agricole et agroalimentaire du pays, en plus d’être un lieu de rencontre incontournable pour les éleveurs, les investisseurs internationaux et les experts du secteur.

L’objectif de cette deuxième journée est de mieux faire connaître cet animal et son importance dans le domaine agroalimentaire du pays.

Cet animal, qui est très important pour les éleveurs, est une source de viande mais aussi de fourrures, explique l'éleveur de bison Justin Dorey.

« C'est naturellement le meilleur animal d'Amérique du Nord et le meilleur animal pour la terre. » — Une citation de Justin Dorey, éleveur de bison

Selon un membre du conseil d'administration de l’Association canadienne du bison, Robert Johnson, de nos jours, le bison est de plus en plus présent dans nos assiettes.

C'est une très bonne occasion d'éduquer le grand public sur le bison élevé, il devient de plus en plus courant, il se trouve dans beaucoup plus de restaurants et il y a beaucoup d'avantages nutritionnels , affirme Robert Johnson.

De son côté, Larry Oakes, originaire de la Première Nation crie Neekaneet en Saskatchewan, salue cette initiative de la foire agricole Agribition, qui permet de promouvoir le bison, symbole de la culture des peuples autochtones partout au Canada.

Vingt-quatre bisons seront transférés sur les terres de Batoche en Saskatchewan en 2023, et ce dans le cadre du projet de Réintroduction du bison des Prairies, selon Parcs Canada.

Avec les informations de Bryanna Frankel et Wendyam Valentin Compaoré