Un député manitobain présente un projet de loi pour protéger les animaux dans les voitures

Le député progressiste-conservateur Obby Khan a présenté un projet de loi privé qui interdirait aux résidents de laisser un animal sans surveillance dans un véhicule lorsque la température extérieure est supérieure à 22 °C ou inférieure à -10 °C.

Il y a une exception si le véhicule est laissé en marche et que la température extérieure est inférieure à -10 °C ou si la climatisation est activée par temps chaud.

La proposition est semblable aux changements apportés récemment au règlement sur la propriété d'animaux de compagnie à Winnipeg, mais ces mesures s'appliqueraient désormais à l'ensemble de la province.

Les projets de loi privés ne sont pas souvent adoptés, mais le projet de loi de M. Khan a reçu l'appui unanime de tous les partis jusqu'à présent.

La ministre de la Famille, Rochelle Squires, caresse un chien au Palais législatif du Manitoba, mardi. Son collègue Obby Khan a présenté un projet de loi pour protéger les chiens afin qu'ils ne soient pas laissés dans les véhicules par temps très chaud ou très froid. Photo : Radio-Canada / Ian Froese

Le projet de loi a été débattu mardi dans des circonstances inusitées, puisque plusieurs propriétaires de chiens ont été autorisés à amener leurs animaux de compagnie dans la galerie publique surplombant la salle de l'Assemblée législative.

Vous pouvez entendre les chiens aboyer dehors maintenant , a lancé Obby Khan aux autres députés avant que les animaux n'entrent dans la galerie. Ils sont excités par ce projet de loi .

La Loi sur le soin des animaux du Manitoba exige déjà que les propriétaires d'animaux offrent une protection contre la chaleur ou le froid nuisibles .

Le projet de loi de M. Khan prévoit des limites de température précises pour les animaux de compagnie laissés dans les véhicules.

Il permettrait également à plus de personnes de faire appliquer la loi, y compris les agents de conservation, qui pourraient sauver un animal en faisant irruption dans un véhicule, si nécessaire.

À l'extérieur de Winnipeg, il n'y a qu'une poignée d'agents de protection des animaux , a soutenu M. Khan.

Avec un plus grand nombre d'agents capables d'appliquer cette mesure [et] des temps de réponse plus rapides, nous assurons la sécurité et le bien-être des animaux.

Les propriétaires d'animaux qui contreviendraient à la loi proposée seraient soumis à des amendes.

La Winnipeg Humane Society, qui reçoit chaque année des centaines d'appels concernant des animaux laissés dans des températures chaudes ou froides, a accueilli favorablement le projet de loi.

C'est une grande victoire pour les animaux , se réjouit la directrice générale de l'organisme, Jessica Miller.

Avec les informations de La Presse canadienne