Chaire de recherche fédérale : un professeur discriminé pour son statut « d’homme blanc »

J'ai porté plainte contre l'Université Laval. Un poste cadrait avec mon expérience (professeur d'histoire du Québec et du Canada), mais les hommes blancs hétérosexuels étaient exclus , a écrit le professeur sur Twitter, dimanche.

Frédéric Bastien estime que l'appel de candidatures pour le poste titulaire de la Chaire de recherche du Canada en histoire de l'Université Laval était discriminatoire. Le professeur considère qu'il répondait aux autres critères du poste, notamment par son expérience et la scolarité demandées. Il était hors de question que je puisse postuler. J'ai été exclu sans même avoir pu soumettre ma candidature. C'est du racisme inversé, c'est du racisme antiblanc , croit l'ancien candidat à la chefferie du Parti québécois.

Sur son site internet, l'Université Laval précise les critères de sélection pour les Chaires de recherche du Canada. Elle invite toutes les personnes qualifiées à présenter leur candidature auprès de leur faculté, en particulier les femmes, les membres de minorités visibles et ethniques, les autochtones et les personnes handicapées, peut-on y lire . La question de l'orientation sexuelle n'est jamais mentionnée, contrairement à ce qu'affirme M. Bastien dans son gazouillis.

« Le racisme contre les noirs, c'est inacceptable, contre n'importe lequel couleur de peau, c'est inacceptable. On n’aurait jamais imaginé l' UL ou le programme des Chaires du Canada dire : "voilà, il y a un poste qui s'ouvre, mais ce poste-là est strictement pour les blancs". Ça n'a aucun sens. Tout le monde aurait monté dans les rideaux, avec raison d'ailleurs. Ce n'est pas plus acceptable dans le sens inverse. » — Une citation de Frédéric Bastien, professeur d'histoire du Collège Dawson

Il s'agit d'un deuxième recours de Frédéric Bastien devant la commission des droits de la personne. En juin, l’historien a déposé une plainte contre l'Université du Québec à Rimouski (UQAR). Il alléguait un cas de discrimination fondée sur des convictions politiques. Frédéric Bastien souhaitait louer une salle à l’ UQAR afin d’y prononcer une conférence sur le rapatriement de la Constitution canadienne, ce que l’Université a refusé. M. Bastien soutient que ce refus est dû à ses idées politiques, peu populaires dans les milieux universitaires.

L'établissement universitaire soutenait que les demandes de conférences devaient obligatoirement passer par une demande d'un professeur ou d'une association, ce qui n'aurait pas été fait dans le cas du principal intéressé.

L'Université suit les règles

Selon l'Université Laval, le cas de M. Bastien n'est pas discriminatoire et est fidèle aux exigences d'Ottawa. Les Chaires de recherche du Canada, financé par le gouvernement fédéral, ont des exigences en termes d'équité, de diversité et d'inclusion. L'Université ne fait qu'appliquer les règles, martèle Andrée-Anne Stuart, directrice adjointe de la Direction des communications de l'Université Laval.

Tant et aussi longtemps que les chaires de recherche [ne seront pas comblées] par des personnes de ces quatre groupes sous-représentés, on ne peut pas ouvrir à tous , précise la porte-parole.

Toutes les universités du Canada sont soumises aux mêmes pratiques et aux mêmes exigences. Lorsqu'elles les atteignent, ça permet d'ouvrir à un plus large nombre. On espère bientôt atteindre nos cibles à l'Université , ajoute Mme Stuart.

Elle rappelle que seulement 3 % des professeurs, soit 12 sur plus de 300, répondent aux critères des Chaires de recherche du Canada à l'Université Laval. Les valeurs d'ouverture et d'équité sont au centre des valeurs de l'Université, se défend Mme Stuart.

Inquiétudes

Le cas de M. Bastien pointe une problématique plus large, selon Louis-Philippe Lampron, président du syndicat des professeures et professeurs de l'Université Laval.

« On comprend que ça puisse être controversé. Le fait de rendre obligatoire que, pour postuler à des chaires [...], ces critères-là soient imposés de l'extérieur de l'Université [...] C'est davantage ça qui nous inquiète au point de vue syndical. » — Une citation de Louis-Philippe Lampron, président du syndicat des professeures et professeur de l'Université Laval.

Il y a de plus en plus de partenaires de l'Université qui se trouvent en mesure, par l'argent qu'il souhaite investir, et on va assortir cet argent-là de conditions, d'influer sur des critères qui vont être déterminant pour choisir les nouvelles ou les nouveaux professeurs. C'est là qu'il y a des inquiétudes au sens plus large , croit le professeur de droit.

Il se range derrière la position de l'Université Laval, à savoir que c'est le gouvernement fédéral qui impose ses critères.

Avec les informations de Guylaine Bussière