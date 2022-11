Une première bande-annonce pour la suite de That ’70s Show

La nouvelle mouture de la comédie de situation culte That '70s Show, diffusée entre 1998 et 2006 sur le réseau Fox, sera lancée le 19 janvier prochain sur Netflix.

La plupart des vedettes de l’émission originale y feront des apparitions, même si on ne les voit pas dans la première bande-annonce de la série, qui a été diffusée mardi.

That '90s Show se déroule à l’été 1995, soit 15 ans et demi après les événements du dernier épisode de That '70s Show, qui a eu lieu le 31 décembre 1979. Dans le pilote, les parents du protagoniste original Eric Forman, Red et Kitty, accueillent chez eux leur petite-fille Leia, en visite pendant les vacances scolaires.

L’adolescente se liera d’amitié avec d’autres jeunes de Point Place – une ville fictive du Wisconsin – et passera beaucoup de temps avec son nouveau groupe d’amis dans le fameux sous-sol de ses grands-parents; là même où son père et sa bande ont fait les 400 coups deux décennies plus tôt.

Topher Grace (Eric Forman), Mila Kunis (Jackie Burkhart), Ashton Kutcher (Michael Kelso), Laura Prepon (Donna Pinciotti) et Wilmer Valderrama (Fez) reprendront leurs rôles dans That '90s Show, dont la première saison compte 10 épisodes.

Le créateur et la créatrice de That '70s Show, Terry Turner et Bonnie Turner, ont supervisé la scénarisation et la production de cette suite. La fille du couple, Lindsay Turner, a également participé au processus créatif.

À noter que That ’90s Show n’est pas lié à l’univers de That '80s Show, série qui a été diffusée par Fox en 2002, avant d’être promptement décommandée, faute d’audimat.