Préparez-vous : une tempête hivernale déferle sur la Colombie-Britannique

La neige devrait commencer à tomber sur l’île de Vancouver mardi après-midi, atteignant 25 cm par endroit et de 5 à 10 cm pour la grande région de la capitale.

Dans le Grand Vancouver, de 10 à 15 cm de neige sont attendus, selon le météorologiste de l’agence fédérale, Yimei Li.

Les vents seront aussi de la partie. Mardi, des vents allant jusqu'à 90 km/h sont attendus dans le sud de l’île de Vancouver. Mercredi, la région métropolitaine pourrait voir des rafales atteignant 70 km/h.

Dans la région de Whistler et sur la route Sea-to-Sky, jusqu’à 40 cm de neige pourraient tomber d’ici mercredi avec des bourrasques de vent soufflant à 90 km/h.

Les conditions routières seront difficiles, notamment sur l'autoroute Coquihalla, en raison de la neige et du vent. Photo : Radio-Canada / Gian Paolo Mendoza

Plusieurs branches d’arbres pourraient casser en raison du poids de la neige et du vent.

« La meilleure chose à faire est de rester à la maison ou de rester à l’abri pendant cette période. Voyager durant une tempête de neige est très dangereux. » — Une citation de Yimei Li, météorologiste chez Environnement Canada

La grande majorité des régions du sud-ouest et de la côte nord de la province est d’ailleurs visée par des avertissements de neige et de poudrerie qui peuvent rendre les conditions routières particulièrement difficiles, notamment sur l’autoroute Coquihalla, où une dizaine de centimètres de neige est prévue.

Mercredi matin, la neige pourrait se transformer en pluie par endroit, rendant les routes dangereuses et glissantes.

Préparation aussi pour le transport en commun

TransLink assure que son réseau des transports sera prêt pour la tempête. Dans un communiqué, l’entreprise affirme qu'elle coordonne avec les différentes municipalités, afin de s’assurer que les routes prioritaires soient bien déneigées.

Un liquide contre le gel sera également vaporisé sur les rails du SkyTrain, pour que les trains puissent continuer de circuler. Si les conditions venaient à empirer, un train circulera toute la nuit pour prévenir l’accumulation de neige sur les rails.

La Ville de Vancouver assure également que ses équipes travaillent d’arrache-pied afin que les trottoirs et l’accès aux routes principales et aux hôpitaux soient dégagés.

Des refuges supplémentaires ouvriront leurs portes pour permettre aux gens de s’y réchauffer et de fuir la tempête, notamment dans les quartiers Downtown Eastside, Fairview et South Vancouver. Des dons de vêtements chauds sont d’ailleurs demandés pour aider les plus démunis.

Des vols annulés en prévision de la neige

Plusieurs vols quittant les aéroports de Vancouver et d’Abbotsford ont été annulés mardi et mercredi en prévision de la météo. L’aéroport de Vancouver (YVR) recommande d’ailleurs aux passagers de prévoir plus de temps pour se rendre à l’aéroport et de vérifier régulièrement leurs informations de vol.

Nous sommes reconnaissants de la patience de tous les passagers, alors que nos équipes travaillent à mettre les avions en route le plus rapidement et de la manière la plus sécuritaire possible avec les conditions météo d’aujourd’hui , souligne la responsable des relations médias pour l’aéroport, Megan Sutton.

L’aéroport prévoit une accumulation de 15 à 18 cm de neige au cours de l’après-midi et de la soirée mardi qui pourrait se transformer en pluie mercredi matin.