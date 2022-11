Forts vents et bonne quantité de pluie attendus sur la pointe gaspésienne

Environnement Canada a publié des alertes météorologiques pour les secteurs de New Carlisle et Port-Daniel, de Chandler, du parc national Forillon et Gaspé, ainsi que pour Percé.

Des inondations sont possibles par endroits dans les basses terres, indique Environnement Canada.

Des vents du sud allant jusqu’à 100 km/h sont aussi prévus pour les secteurs de Matane, de Sainte-Anne-des-Monts et de Grande-Vallée.

Aux Îles-de-la-Madeleine, des vents allant jusqu’à 110 km/h devraient souffler durant la nuit de mercredi à jeudi, ainsi que jeudi.

Environnement Canada rappelle que ces vents violents pourraient emporter les objets non fixés à une surface et briser des branches d'arbres. Ces conditions météo peuvent aussi affecter les services publics.

Les automobilistes, en particulier ceux qui conduisent un véhicule de plus grande taille, devraient être prêts à composer avec des conditions routières dangereuses sur les routes assujetties aux vents transversaux.