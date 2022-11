Les 20 ans des Triplettes de Belleville célébrés à Montréal en lumière 

Le festival Montréal en lumière sera de retour du 16 février au 5 mars pour une 24e année au centre-ville et dans le Quartier des spectacles. En plus du volet gastronomique , plusieurs événements culturels sont prévus, dont un ciné-concert basé sur le film Les triplettes de Belleville et le concert 1969 Live, qui réunira sur scène Half Moon Run, Les sœurs Boulay, Safia Nolin et plusieurs autres.

Le festival s’ouvrira avec un événement d’envergure très attendu : la présentation de Riopelle symphonique, une œuvre musicale créée pour le centenaire de Jean Paul Riopelle qui sera interprétée par l’Orchestre symphonique de Montréal. La musique a été composée par Serge Fiori et le pianiste et chef d’orchestre Blair Thompson.

Le concert sera présenté du 16 au 18 février à la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts. Rappelons que l'œuvre de 75 minutes a été enregistrée pour un album qui est sorti la semaine dernière.

Le spectacle 20 ans déjà réunira Benoît Charest et huit musiciens et musiciennes sur scène pour interpréter la musique des Triplettes de Belleville pendant sa projection. En 2004, le film d’animation franco-belgo-québécois avait remporté un César pour la meilleure musique écrite pour un film et avait récolté deux nominations aux Oscars.

Ce spectacle, qui est en tournée mondiale depuis 2013, sera présenté au Théâtre Maisonneuve le 26 février.

L’album collectif 1969 présenté sur scène

Montréal en lumière s’annonce également riche sur le plan musical, avec plusieurs concerts dans différentes salles de la métropole. Le public pourra notamment (re)découvrir l’album collectif 1969, sorti en avril, qui rend hommage au folk du tournant des années 1970 avec des compositions originales de 12 artistes ou groupes du Québec.

Half Moon Run, Les sœurs Boulay, Matt Holubowski, Safia Nolin, Elliot Maginot, Elisapie, Claudia Bouvette, Jason Bajada et Joseph Mihalcean se réuniront donc sur scène pour interpréter les chansons qu’ils et elles ont imaginées pour cet album concept réalisé par Connor Seidel.

Le retour de Bedouin Soundclash

Le groupe ontarien Bedouin Soundclash, qui passait en boucle à la radio avec sa chanson à succès When the Night Feels My Song en 2004, sera de passage au Studio TD (anciennement l’Astral) le 25 février. Le trio lauréat d’un Juno, qui mêle rock, ska et reggae, a foulé les scènes du monde entier avec No Doubt et Ben Harper, entre autres. Il a lancé son dernier album, We Will Meet in a Hurricane, au mois d’octobre.

Les adeptes de jazz pourront se tourner vers le concert du trompettiste Jacques Kuba-Séguin, qui viendra présenter, le 16 février au Studio TD, le premier chapitre de son nouveau cycle de création, La trilogie des odeurs. Il sera accompagné de Michel Pilc (piano), Rémi-Jean Leblanc (contrebasse), Kevin Warren (batterie) et Elizabeth Shepherd (voix) sur scène.

À souligner également, le concert de la chanteuse néo-zélandaise Kimbra et celui du rappeur québécois Zach Zoya au studio TD, respectivement le 18 février et le 3 mars. Finalement, les adeptes d’électro pourront se délecter des rythmes créés par le collectif français Bon Entendeur, le 20 février au MTelus.