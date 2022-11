L’arsenal nucléaire chinois aura triplé d’ici 2035, prévient le Pentagone

L'arsenal nucléaire chinois est en voie de plus que tripler d'ici 2035 pour atteindre 1500 têtes nucléaires, a indiqué le Pentagone dans un rapport diffusé mardi, dans lequel il souligne aussi l'amélioration constante de l'armée de l'air chinoise.

Washington a désigné Pékin comme son principal défi d'ordre militaire et le rapport annuel sur l'armée chinoise souligne une progression des forces à la fois nucléaires et conventionnelles.

Le département de la Défense estime que le stock [chinois] de têtes nucléaires opérationnelles a dépassé 400 , indique le rapport. Si la Chine continue d'accroître son stock nucléaire à ce rythme, elle aura selon toute probabilité un stock d'environ 1500 ogives d'ici 2035.

Cet accroissement de l'arsenal nucléaire chinois pourrait être une source d'instabilité, selon le général Pat Ryder, porte-parole du Pentagone.

Plus il y a prolifération, plus c'est inquiétant, plus cela déstabilise la région , a-t-il dit mardi à des journalistes.

L'armée chinoise a exhibé ses nouveaux lanceurs de missiles supersoniques DF-17 lors d'un défilé militaire à Pékin en octobre dernier. Photo : afp via getty images / GREG BAKER

Toutefois, cet arsenal est toujours loin derrière celui des États-Unis et de la Russie, qui possèdent chacun plusieurs milliers de têtes nucléaires.

Pékin, qui travaille aussi à moderniser les missiles balistiques qui pourraient transporter ces ogives nucléaires, en a testé 135 en 2021, davantage que le reste du monde si on ne compte pas ceux tirés lors de conflits armés, affirme le rapport.

Et l'armée de l'air chinoise progresse à grands pas, rattrapant rapidement les forces aériennes occidentales .

Un haut responsable militaire américain a précisé avant la publication du rapport que l'armée de l'air chinoise essaie de progresser rapidement sur tous les fronts , notamment l'équipement, les pilotes et le reste du personnel.

Le rapport estime aussi que la Chine mène des actions plus coercitives et plus agressives dans la région indo-pacifique , terme employé par l'administration américaine pour désigner une réalité changeante d'alliances en Asie-Pacifique.

Le Pentagone constate une progression significative des forces aériennes chinoises. Photo : AFP

C'est surtout le cas autour de Taïwan, une île revendiquée par Pékin comme faisant partie de son territoire.

Une visite de cette île par la présidente de la Chambre des représentants américaine Nancy Pelosi en août a accentué les tensions, la Chine conduisant en réaction ses exercices militaires les plus menaçants autour de l'île depuis les années 1990.

Depuis lors, la tension a baissé, mais le même haut responsable militaire a indiqué que l'activité chinoise autour de Taïwan, même si elle a décru, reste plus grande qu'auparavant et constitue une source d'inquiétude.